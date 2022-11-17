陳思宇談社子哽咽　黃珊珊曝未來規劃「講不完」：我可能也快哭了！

政治中心／台北報導

台北市議員選舉公辦政見發表會登場，16日首場為第一選區士林北投議員候選人，只見民眾黨的候選人陳思宇談及社子議題時，忍不住哽咽。無黨籍台北市長候選人黃珊珊17日表示，陳思宇因為在社子地區長大，所以對該地擁有感情，並也說明自己對社子的規劃，「一次都講不完，我可能也快講到哭了。」

北市士林、北投市議員候選人公辦政見發表會於16日登場，今年共25人角逐12席次，競爭激烈。面對社子議題時，陳思宇忍不住哽咽，提及今年3月社子島一場大火燒出嚴重公安問題，其中有一位長輩因為周邊火災，自己的家也被波及，結果不僅不能整修，還要被當違建拆除，生病了卻得每天煩惱、擔心，所以因此離開了，「這就是社子島的悲歌。」

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民眾黨台北市議員候選人陳思宇掃北投市場。（圖／記者袁茵攝，下同）

黃珊珊、陳思宇17日上午一同到北投市場掃街拜票，針對此次為本月第3度來北投市場，黃珊珊表示，北投市場實在是太大了，一天都逛不完，之前來只能逛一半，現在則是逛外圍700多攤，這大概是全台北市最大的零售市場，所以必須分1、2次到此地。

被問及陳思宇為社子哽咽？黃珊珊提及，陳思宇對社子擁有感情，因為她在當地出生長大，且其父陳建銘在當地擔任議員，社子發展較台北市其他區域明顯落後，可能是因較早開發，所以與其他行政區比起來相對老舊，加上還有社子島，整塊區域對他們來說，相信情感上有壓力，選民期待也很大。

黃珊珊指出，自己在社子有2個計畫，包括所謂河岸導向都市再發展策略（ROD），因為接下來要蓋捷運環狀線，可能會帶來新契機，也希望靠近淡水河岸有專案，讓河岸邊老舊社區優先都更的「都更3.3」，並設中繼社宅讓都更速度加快，「這樣情況下，（社子島）會是台北市最晚開發，但最先進的區域。」

黃珊珊也表示，不能讓社子島開發時，反讓社子地區落後，所以士林、後港和承德路關渡平原這塊，需要先處理鐵皮屋違建，且還有「士林北投淡水線光鏈計畫」，並同步爭取2038亞運帶動城市發展，「這是一個滿長的計畫，一次都講不完，我可能也快講到哭了。」