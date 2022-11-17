刻意邊緣？蔣萬安被問黃珊珊「卻稱陳時中」　黃珊珊嗆：不知怎麼回？

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民眾黨台北市議員候選人陳思宇掃北投市場。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日主動宣布請辭立委，但喊了5天仍沒向立法院遞交辭職書，遭無黨籍台北市長候選人黃珊珊酸「連辭職都沒有執行力」；然而蔣萬安17日被問及該問題時，卻只罵民進黨台北市長候選人陳時中。對此，黃珊珊再酸，蔣萬安對市政不了解，還回答不出問題。

黃珊珊17日上午與民眾黨台北市議員候選人陳思宇走訪北投市場，會後接受媒體訪問。被問到昨批蔣萬安喊5天沒遞辭職書，結果蔣萬安今天回應時只回陳時中，是否有故意用議題邊緣化黃珊珊？黃珊珊再酸，這是因為蔣萬安對市政完全不了解，或是對這句話回答不出來，「他不是邊緣化，而是不知道怎麼回答吧！」

蔣萬安17日上午於路口拜票，會後接受媒體訪問。針對辭職立委拖5天，被陳時中、黃珊珊批評，蔣萬安並未提及黃珊珊，反而直接點名陳時中。

蔣萬安批評，陳時中當衛福部長時，在疫情最高峰、全民缺疫苗期間，給了半年時間卻一問三不知，缺快篩時陳時中又是如何面對民眾，連這樣的事情，陳時中都遲遲讓民眾等疫苗、快篩，甚至民間採購國際疫苗也前後拖1個多月，連慈濟、鴻海集團創辦人郭台銘都看不下去。

媒體持續追問，對於黃珊珊酸「瞠目結舌」等意見？蔣萬安仍然只回答陳時中，批評陳時中過去在疫情期間，永遠忽略人民生命健康、罔顧人民安全，現在沒資格指責別人。