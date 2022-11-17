王世堅「保留個人票」是為反蔡英文？　高嘉瑜回應：絕對不可能！

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨台北市議員王世堅日前表示，理智上他要支持民進黨的候選人陳時中，而這三、四個月他能夠配合的都有配合，唯一保留是他個人這一票。資深媒體人陳揮文認為，王世堅不是討厭民進黨候選人陳時中，也不是喜歡黃珊珊， 他在反的是蔡英文。對此，民進黨立委高嘉瑜16日回應，這是絕對不可能的。

王世堅日前接受ETtoday《欣儀最政點》專訪時表示，理智上他要支持民進黨的候選人陳時中，而這三、四個月他能夠配合的都有配合，唯一保留是他個人這一票。針對王世堅說法，陳揮文認為，王世堅不是討厭陳時中，也不是喜歡黃珊珊，而是在反蔡英文。他說，從前新竹市長林智堅爆出論文抄襲事件就可看出，只有高嘉瑜跟王世堅出來抗爭。

對此，高嘉瑜回應，自己對王世堅非常了解，王世堅最在意是非公道，不會因為被側翼攻擊或批評就改變作法。至於陳揮文稱王世堅反蔡英文，高嘉瑜強調「這是絕對不可能的！王世堅對蔡英文非常支持，但看在過去跟黃珊珊是議會十幾年的同事，所以非常了解黃珊珊的性格跟做事能力，王世堅之所以還沒鬆口，可能是想賣關子。」

不過，王世堅16日上網路節目專訪時再度表態，身為民進黨員，他現在傾全力支持陳時中，但7年前因為大巨蛋的議會提案，他欠黃珊珊一個人情，所以這票會為她保留。黃珊珊17日走訪北投市場時笑回，「我就說撕掉政黨，我相信王世堅是一定投給我的，在這麼大的壓力下還是要謝謝世堅兄，我們20幾年交情果然不是白費的！」