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搶攻新住民百萬選票！國民黨推多國語言催票海報　鼓勵1126出門投票

▲▼國民黨前立委林麗蟬17日召開「選票決定新住民的力量-1126出來投票！」記者會，鼓勵台灣新住民參與民主選舉。（圖／國民黨提供）

▲國民黨前立委林麗蟬今日召開「選票決定新住民的力量-1126出來投票！」記者會，鼓勵台灣新住民參與民主選舉。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

11月26日投票日在即，國民黨組發會婦女部今（17）日開記者會，推出包含中、英、越、泰、緬、柬、印尼等七國語言版本的催票海報，同時找來各國志工擔任翻譯與對稿。國民黨婦女部主任林麗蟬說，鼓勵新住民族群出來投票，除了給優質候選人實際的支持，最重要的是這樣才能讓新住民議題在政策上更被候選人關注、提倡，真正有機會解決新住民的生活難題，促成改變。

林麗蟬指出，伴隨婚姻移民的人數越來越多，根據移民署統計，今年一月新住民人口數已經達到57萬，加上新二代人口就已經破了百萬大關，同時意味著在台擁有投票權的新住民族群漸增，他們是國民黨需要積極搶攻的票源，同時他們也是需要候選人去多加聆聽訴求的群眾。

林麗蟬表示，許多新住民常因為不清楚台灣的投票制度與選舉規定，像是有些新住民會不小心將私章蓋在圈選欄上，從而導致選票作廢，或是根本不願意出門投票，所以輕放了自己的權益，在這次的記者會中，婦女部也特別輔以中選會發布的多國語言投票須知文宣，提醒新住民們要投出「有效的一票」。

林麗蟬直言，應該要給予新住民更多支持和協助，才能真正實踐包容多元聲音的台灣社會。她過去擔任立委期間，就已經不斷推動「多語投票宣傳」、「新住民模擬投票」、「新住民參與選務人員」等多項舉措，以務實的方向鼓勵新住民從做中學，其中「新住民選務人員」讓新住民更熟悉台灣的民主運作，邀請他們與老師、公務員們一起協助選務工作，也讓新住民在體驗過程中更有「榮譽感」。

林麗蟬強調，民主的珍貴在於公民的實踐，因此鼓勵生活在台灣社會的新住民族群踴躍投票，才是真正的包容，婦女部除了感謝所有在過程中一起協助文字處理、宣傳資訊的新住民志工們，更希望大家都能協助宣導，呼籲首投族、在各地求學求職的青年族群也記得要在11月26日返鄉去投票所投票，投給信任的候選人，用選票選出自己的未來。

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