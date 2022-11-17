2014操刀柯文哲宣傳片　「廣告鬼才」助拳陳時中：選擇可相信的

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數9天，民進黨候選人陳時中競選總部17日公布最新宣傳影片「往後，誰可以接住你」，由2014年曾為當時競選台北市長的柯文哲拍攝「這一票，你聽孩子的話」的導演盧建彰操刀，盧被媒體封為「最會說故事的廣告鬼才」，曾擔任奧美廣告文案、智威湯遜創意總監，近期剪接「看見齊柏林」紀念展的影片，登上媒體報導。

在陳時中最新宣傳片「往後，誰可以接住你」裡，透過拋出訴求詢問，往後在你需要的時候誰可以接住你？是那個「感覺好像都不在，一輩子被保護好好的」，或者「這3年雖然在，但不知道在做什麼的」，亦或是「你每天都會見到，沒有任何一天休息，溫暖地回應每個尖銳的」，搭配餵兔子吃草、泡水車、陳時中主持疫情記者會畫面，強調要選擇可以相信的，暗諷國民黨候選人蔣萬安、曾任副市長的無黨籍候選人黃珊珊。

陳時中競總發言人林楚茵上午在公布影片的記者會說明，選戰到最後白熱化、肉搏階段，競總推出這部影片，希望民眾用心聽、用心看，做出最可靠的選擇；發言人林聿禪補充，今天下午開始這部影片的短版本將會透過電視等平台播送，希望民眾感受到，陳時中是一位讓人安心的領導者，最有能力領導市府團隊。

▼陳時中競選總部今天公布最新影片。（圖／陳時中競總提供，下圖同）