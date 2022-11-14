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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北激戰區！大安文山「27人搶13席」　老將新人大廝殺

▲▼台北市議員簡舒培市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲現任議員簡舒培。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選剩下不到12天，台北市第六選區（大安、文山）市議員競爭超激烈，老將、新人一共27位要爭取13個席次。第六選區過去被外界視為國民黨鐵票區，不過民進黨的簡舒培、社民黨得苗博雅仍有極高支持度，很有機會成功爭取連任。

第六選區現任市議員共有12人，包含國民黨籍的李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、王欣儀；社民黨的苗博雅；民進黨的簡舒培、王閔生、阮昭雄；新黨的李慶元；無黨籍的林穎孟。第六選區今年共有27人參選，是台北市最多人參選的選區，而最終將取13席。

觀察上屆投票概況，第六選區得票率最高的是國民黨的羅智強，達13.69%，不過他已於今年5月辭職，這次也沒有參選。再來依序還有得票率10.03%的國民黨李柏毅、7.40%的國民黨徐弘庭、6.47%的國民黨鍾沛君、6.28%的社民黨苗博雅、6.05%的民進黨簡舒培、5.77%的國民黨耿葳、4.73%的國民黨陳錦祥。

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

▲苗博雅聲量高。（圖／記者李毓康攝）

除了國民黨羅智強，上述的7位現任議員今年都要爭取連任，上屆得票率高，今年選情也相對樂觀。其中還有在地人士分析，簡舒培問政風格犀利，讓選民印象深刻，因此即便在國民黨鐵票區，仍有很高的支持度；而苗博雅時常分析時事，在臉書粉專累積23萬人追蹤，今年更因「北市府網軍」疑雲，在網路上有更高的聲量，但她日前則表示，這次競爭激烈，「確實人人有機會，也真的各個沒把握」。

除了老戰將之外，現任議員民進黨阮昭雄今年不選，交棒給新人「口譯哥」趙怡翔。趙怡翔的初選民調成績靠著新人加權，獲得第二名，僅次於簡舒培，但日前他透過臉書表示，有媒體報導他的民調持續滑落到危險邊緣，而他在跑行程時，也有遇到選民高喊他「穩上」，讓他擔心這樣的說法反而對選情很傷，恐陷「分票」危機。

民進黨的新人還有「年輕世代」陳聖文，24歲的他是該選區最年輕的候選人，對於選情他不敢說太滿，只說自己會在最後階段全力以赴，爭取選民支持。而從律師跨界選里長，再挑戰市議員的詹晉鑒，在網路上也有一定的正面聲量比例，日前國民黨市議員徐巧芯影射陳時中「鹹豬手」，就是他到台北地檢署告發徐巧芯涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選罪。雖然新人來勢洶洶，不過因為簡舒培、苗博雅的支持度高，也變相帶給其他民進黨候選人壓力。

▲▼台北市議員林穎孟市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲林穎孟。（圖／記者李毓康攝）

民進黨王閔生上屆得票率4.39%、國民黨王欣儀得票率4.06%，雖然為當選議員中的後段班，不過因上屆就已爭取連任成功，所以這次仍有一定的機會能當選。至於現任議員、無黨籍的林穎孟，因先前被控涉嫌2018年至2020年間，利用人頭詐領助理費，因此選情一度陷危機，不過她也不時在臉書上強調自己「已經獲得『不起訴處分』」，懇請大家支持，力求連任。

另外，資深議員李慶元今年不參選，並交棒給新黨的林岳龍，至於可否延續高人氣，還是未知數。

在國民黨方面，新人則有羅智強子弟兵楊植斗，雖是新人，但擅長網路經營，因此聲量頗高。他日前雖然因拜票摔倒，住院休息好一陣子，但羅智強等人積極幫忙街講、祈福，盼能獲得更多人支持。另位新人高揚凱走的是「批判路線」，直呼「戰，就對了！」前總統馬英九曾公開力挺，他也因高家在當地深耕，頗有人脈。

▲▼台北市青年參選人楊植斗、詹為元、柳采葳聯合登記。（圖／記者蘇晏男攝）

▲楊植斗（右）是國民黨新人。（圖／記者蘇晏男攝）

候選人曾獻瑩有教會背景，也是下一代幸福聯盟理事長，本來要披藍營戰袍選大安、文山區，不過初選落敗，最後經黨部允許以無黨籍參選。雖然外界認為，以無黨籍參選，反而可能稀釋票源；但曾獻瑩則自信的說，他覺得自己很有機會能選上，因為他畢業於台大、有台積電的經歷，且他家有長輩、有孩子，所以基層出身的他，更了解一般老百姓的想法跟需要、更能「感同身受」，也相信能獲得肯定。

此次參選的還有民眾黨「輕松哥」張幸松、「熱血機長」張志豪；時代力量林泓泰；動保黨華珮君；無黨籍蘇恆、徐正文、林元敏，無一不勤跑地方，爭取選民支持。另外還有無黨籍張四維、鄭淑娟和台灣人民共產黨的鄭建炘，前兩人此次首次參選，鄭建炘則在上屆就有參選。

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