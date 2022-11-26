侯友宜感謝林佳龍「我們是朋友」　勝選感言7度提及中華民國

▲新北市長侯友宜發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

中選會截至晚間9時6分統計，國民黨新北市長候選人侯友宜獲得115萬2127票，民進黨新北市長候選人林佳龍則69萬3976票，代表侯順利連任成功。而侯友宜勝選感言中，除感謝市民跟競選團隊外，也感謝林佳龍，並7度提到中華民國。

侯友宜26日晚間8時15時現身板橋第一運動場的開票晚會。侯表示，感謝再感謝，再度謝謝所有新北市市民，給大家深深一鞠躬。今天他用一個非常謙卑心情，感謝400萬市民朋友，選擇相信他，相信他4年來用包容、關懷喚起新北愛、台灣愛，更讓中華民國更團結、更有力，也跟市民一起往前走。

侯友宜說，謝謝選舉過程中，陪他一路走過來的所有競選團隊，更要謝謝陪他在民主競爭歷程上一起走過的林佳龍。侯友宜透露，稍早兩人有通電話，「我們就是認識的朋友」，聊了一下、互相祝福、分享很多意見上的看法，林提出好的市政政策意見，「只要我能夠調整、做得到的，我都會全力完成」，畢竟這場民主的選舉都是一時的，最重要你我在過程裡展現民主態度，選後更要攜手合作。

侯友宜指出，新北市29個區，有偏鄉、有都會，謝謝他們給他滿滿支持力量，讓他帶著這份力量，看到新北的機會跟希望。中華民國是他的國家，台灣是他的家；家門外，難免有風風雨雨，家裡面也難免會鬥嘴、吵架，但結束後就是一家人，要互相珍惜，國家、台灣這個家，只要你我，不分族群、黨派、顏色，大家團結。

侯友宜說，今天他可以證明，新北市民就是台灣的縮影，就是台灣不分族群、黨派、顏色的代表；這過程中，他見證了新北市民都是對台灣有愛，都愛中華民國，所以這樣走一定是對的，不需要太多無謂對立衝突。

侯友宜表示，新北是北台灣千萬人口的中心，四年前他講過，「別人好，我們才會好，只有新北好沒有用」，所以不管誰當選，新北市作為北台灣、全國最大都市，「新北市要做大事」，要串起台灣的共好，讓中華民國更團結有力，用這樣的精神跟關懷、用這樣的力量，中華民國一定會更強，台灣一定會永續發展。

提及選前之夜，侯友宜說，昨天風雨這麼大，市民對他充滿堅定支持，四小時吹風淋雨都沒離開，相信這就是台灣人的堅定、韌性、善良，也是愛這塊土地，中華民國更好的人。侯也說，昨晚比YA， 這個就是關懷、包容，串起新北愛、台灣愛，更帶起中華民國更有力、更團結。

▼侯友宜支持者一同在開票晚會現場狂歡。（圖／記者湯興漢攝）