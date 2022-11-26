高虹安突圍拿下新竹　學者指「棄保太乾淨」：激起這群人危機意識

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／攝影中心攝）



記者杜冠霖／綜合報導

九合一大選開票結果出爐，民眾黨新竹市長候選人高虹安成功突圍新竹市，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，高虹安爭議延燒兩個禮拜左右，一方面對高虹安造成打擊，卻也激起希望「下架民進黨」這群人的危機意識，所以林耕仁被棄保得這麼乾淨。

對於新竹選戰部分，王智盛表示，新竹落選更大的問題是，最後綠白的尖銳對決，這情況導致林耕仁完全被棄保，民進黨要先釐清，這種綠白尖銳對決的戰略設定是否正確。

王智盛分析，高虹安助理費爭議延燒兩個禮拜左右，一方面對高虹安造成打擊，卻也激起希望「下架民進黨」這群人的危機意識，所以林耕仁才被棄保得這麼乾淨，但高虹安的爭議不會這麼快落幕，後續還有司法問題。

選戰以來，民進黨團總召柯建銘砲打高虹安，高此次勝選被認為是柯建銘一次重挫，王智盛分析，對柯建銘影響有限，柯建銘價值不是在新竹地方有多大影響力，而是在立法院運籌帷幄，或許對柯建銘在地聲望有點傷，但對總召威望的折損是有限的，柯建銘這麼積極的輔選新竹，當然是希望可能新竹能夠繼續執政。

對於沈慧虹表現，王智盛表示，比起六都，沈慧虹打得非常好了，從民調最後一名打到跟高虹安PK，主要還是非綠陣營藍白合部分，用「下架民進黨」的方式完成較劇烈的棄保，才是根本問題。

王智盛預期，新竹市接下來是法律戰場，只能說沈慧虹是非戰之罪，除了綠白對決的戰略選擇值得商榷，新竹部分，在黨主席的選擇跟沈慧虹個人表現都是非戰之罪。

王智盛指出，若高虹安拿下新竹、盟友鍾東錦拿下苗栗的話，民眾黨基本上能保有一定政黨能量，但能否足夠讓柯文哲挑戰2024還是一個很大問號，畢竟就這次大選而言，國民黨贏得更多，何必跟你柯文哲合作？

王智盛認為，柯文哲的盤算是藍白合、下架民進黨，讓自己跟民眾黨變成關鍵政黨角色，但國民黨靠自己就能選成這樣，讓民眾黨關鍵地位小很多，鍾東錦是靠自己實力、並非靠柯文哲，高虹安靠的還是背後幾個科技大佬跟理工界支持。

王智盛表示，所以此次新竹勝選，只是提供民眾黨延續政黨生命的機會。台灣小黨本來空間就小，且新竹市長是高虹安不是柯文哲，且國民黨贏的更多，讓民眾黨角色被稀釋，柯文哲2024年非選不可，但不會向他打的如意算盤這麼順利。