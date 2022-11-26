九合一大選挫敗　蔡英文：地方深耕不足、人才養成不足

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉26日落幕，民進黨選局結果不理想。民進黨晚間舉行「2022年地方選舉結果」記者會，黨主席、總統蔡英文宣布承擔所有責任，即刻請辭黨主席一職。蔡英文說，「我們必須體認，執政必須更虛心以對」，在民意面前政黨是渺小的，政治人物是渺小的，民進黨不是沒有挫敗過、不是沒有跌倒過，我們會深刻檢討。

蔡英文說，我們沒有突破現有地方政治結構，這些是我們在地方經營跟人民期待仍有差距，在地方的深耕、人才的養成也不足，也沒有讓台灣人民再次感動、贏得人民的託付，「我們必須體認，執政必須更虛心以對」。

蔡英文表示，所有民進黨提名候選人都已拚盡全力、展現最大的熱誠，爭取人民的支持；民進黨的支持者也傾全力支持候選人、支持18歲公民權。也看到要交棒、表現傑出的現任縣市長，極盡努力要協助接棒的同志。

「在民意面前政黨是渺小的，政治人物是渺小的。」蔡英文說，民進黨不是沒有挫敗過、不是沒有跌倒過，我們會深刻檢討，「人民對我們期待越高、我們就要做得越好」。

蔡英文強調，民進黨是執政黨，肩負國家責任，變局和挑戰只會接踵而來，不會等到我們停下腳步、不會等待我們懷憂喪志。

蔡英文表示，維持執政穩定團結、維護台灣的安全與發展，是我們的任務。因此，雖然剛剛行政院長蘇貞昌剛剛向我口頭請辭，但我慰留他繼續留下來打拼，確保各項重大政策能持續推動。