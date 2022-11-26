▲林京玲落選。（圖／翻攝自Facebook／林京玲）

記者朱祖儀／綜合報導

台中市西區公民里里長林京玲因為外型仙氣，在8年前曾被封為「全台最美里長」。可惜今年她以無黨籍身分投入第十選區（中、西區）市議員選舉最後以9285票，和議員寶座擦身而過。稍早她接受訪問透露對於未來的想法，表示目前會將把里長工作完成，之後可能不會再從政。

這次台中市第十選區（中、西區）選戰，共有7人一起競爭3席議員寶座，林京玲為了和中西區現任議員江肇國、黃守達和張彥彤抗衡，她提出許多政見，包括女性凍卵補助、提升社會安全網、爭取寵物公園、國小學童營養午餐免費等，希望能展現出女性候選人的細膩思維。

可惜投票結果出爐，林京玲得到9285票，仍輸給張彥彤、黃守達以及江肇國，位居第4名，沒辦法挺進台中市議會。對此，她在臉書發文表示「讓大家失望了」，還加上一個含著眼淚的表情符號，感謝支持者這一年的幫忙，接下來會好好仔細思考人生的下一步。

▲林京玲透露下一步計畫。（圖／翻攝自Facebook／林京玲）

林京玲稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問，表示目前還沒有想好下一步，這幾天可能會先整理一下房間，好好思考未來還有沒有其他的工作機會，加上里長的工作也要持續到12月25日，再交接給下一任。她也說目前還不確定4年後會不會再出來拚議員，因為現在還沒找到未來的工作方向，如果結婚了也不一定會繼續從政，「女生未來的發展變化很大」，若是找到還不錯的工作，可能也不會繼續留在政治圈。

針對這次的敗選結果，林京玲表示，選戰方向應該沒有什麼問題，因為只花了100多萬，和其他人相比已經算很省了，在極少資源的情況下，加上又是無黨籍候選人，能有這樣的結果，她已經很感謝鄉親的支持。