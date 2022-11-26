蘇貞昌口頭請辭獲慰留　蔡英文：確保各項重大政策能持續推動

▲民進黨主席、總統蔡英文宣布請辭黨主席。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉26日落幕，民進黨選局結果不理想。黨主席、總統蔡英文晚間由民進黨秘書長林錫耀陪同舉行「2022年地方選舉結果」記者會，宣布承擔所有責任，即刻請辭黨主席一職。而行政院長蘇貞昌也口頭請辭，但獲慰留；蔡英文說，需要蘇院長繼續留下來打拼，確保各項重大政策能持續推動。

蔡英文說，我們沒有突破現有地方政治結構，這些是我們在地方經營跟人民期待仍有差距，地方深耕、人才養成也不足，「我們必須體認，執政必須更虛心以對」。

蔡英文表示，所有民進黨提名候選人都已拚盡全力，民進黨支持者也親全力支持候選人、支持18歲公民權。

蔡英文說，民意面前政黨是渺小的，政治人物是渺小的，民進黨不是沒有挫敗過、不是沒有跌倒過，我們深刻檢討，人民對我們期待越高、我們就要做得越好。民進黨是執政黨，肩負國家責任，變局和挑戰只會接踵而來，不會等到我們停下腳步、不會等待我們懷憂喪志。

蔡英文表示，維持執政穩定團結、台灣安全發展，是我們的任務。行政院長蘇貞昌剛剛向我口頭請辭，但我慰留他繼續留下來打拼，確保各項重大政策能持續推動。