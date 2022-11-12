　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

下雨天優惠多！基隆推專屬雨天旅遊　送正濱漁港色彩屋積木

▲正濱漁港色彩屋積木。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲正濱漁港色彩屋微型積木。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與基隆在地業者共同推出「拼出自己的色彩屋」冬天行銷計畫，即日起遊客只要到合作店家消費就有機會獲得「正濱漁港色彩屋微型積木」，下雨天「亭仔咖LINE@」再加碼送50元折價券，讓大家享雨天專屬優惠，好禮拿不完。

基隆市觀銷處長曾姿雯表示，這幾年基隆在觀光推動的創新、都市景觀的轉變有目共睹，正濱漁港色彩屋是遊客到基隆絕不會錯過的一個打卡景點，為了鼓勵遊客在冬季時旅行基隆，市府整合手作、設計、實用等功能。

曾姿雯說，觀銷處推出限量「正濱漁港色彩屋微型積木」桌上名片夾，即日起，遊客只要到任兩家合作店家消費並加入「亭仔咖LINE@」會員，就可憑消費證明，發票或收據到正濱遊客中心服務櫃台兌換，下雨天積木再＋1，還送「亭仔咖LINE@」50元折價券。

這次活動合作店家有駁船咖啡、寂人甜食、525酒食館、CASA PICASSO、海那邊、小島走走、圖們咖啡、Ruth Coffee Roasters、找到幸福咖啡店、熊豆咖啡、閒聊甜品、冰火菠蘿油、喜舍咖啡、閒閒、叁坪 Sanpin、默默吃 MER CAFE’、河豚很多、下麵、海漾拾光等，種類眾多應有盡有。

曾姿雯也提到，市府與在地業者一同推出的「亭仔咖LINE@」，結合通訊軟體與雨量監控數據，在下雨天時，依據大雨跟小雨送出各店家的優惠折扣，民眾只要掃描QR Code即可使用，店家優惠種類繁多，不論是消費折扣還是餐點贈送，最低下殺85折，享受基隆專屬雨天福利。

活動相關訊息網址
亭仔咖官網：https://www.tingakha.tw/
基隆旅遊網：https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/
基隆旅遊網臉書粉專：https://www.facebook.com/klcgfans
魅力基隆臉書粉專：https://www.facebook.com/klcgamore

【更多新聞】

►蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

►基隆信義國小停車場試營運　349格汽車位臨停半價優惠

►天道盟精神領袖父喪　500黑衣人送行！200警力出動逮3通緝犯

►快訊／新北瑞芳驚傳釣客落海　被浪沖上礁石...幸運獲救

►快訊／新北2人相約貢寮釣魚　落海失蹤48小時！海巡尋獲1釣客遺體

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
郭董來了！　高虹安公布合體影片
驚險影片！重機飛躍「倒頭栽」插馬路　妹子噴飛
男友私藏性侵片！她驚見「女主是親媽」崩潰
郵輪再爆大規模感染！　盛世公主號800人確診
愛犬忍痛留美國！　魔獸喊話奪冠：來台灣不是來玩
鄭家純曝婚後性生活「每天一起洗澡」！　讚老公身體好
點進「Apple」寄的電子郵件　大牙慘被「盜刷9筆」噴2萬6

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婚紗走秀助圓夢　長者展現自信與喜悅

「眺村•跳村」農遊快閃11月下旬開跑

下雨天優惠多！基隆推專屬雨天旅遊　送正濱漁港色彩屋積木

連續4年獲獎　台東縣府以「行動急診室」再獲政府服務獎

升格人父！接棒父親政治路　郭定緯「改體從政」打造幸福友善城市

投開票日剩14天　屏東警加強選舉期間守望巡邏...嚴查賄選及暴力

真愛社區住戶參訪大橋特搜分隊　宣導防火知識大樓避難逃生！

詐欺集團凌虐囚禁頻傳　永康警清查旅宿業避免成為詐團溫床　

黃偉哲四大治水作為投注逾26億元　解決台南沿海地區水患

集結百本新北囝仔自創繪本　新北市圖總館11月展出

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

萌妹賣力跳舞應援中信　小翔被無視抱胸森氣氣

住美Airbnb客廳門自動打開　鍾明軒嚇壞尖叫：不要鬧欸

魔獸降臨！霍華德晚間抵台　一出境開懷大笑隔空抱球迷

女兒想養貓！爸妙招勸退 摔杯＋玩衛生紙她傻爆眼

婚紗走秀助圓夢　長者展現自信與喜悅

「眺村•跳村」農遊快閃11月下旬開跑

下雨天優惠多！基隆推專屬雨天旅遊　送正濱漁港色彩屋積木

連續4年獲獎　台東縣府以「行動急診室」再獲政府服務獎

升格人父！接棒父親政治路　郭定緯「改體從政」打造幸福友善城市

投開票日剩14天　屏東警加強選舉期間守望巡邏...嚴查賄選及暴力

真愛社區住戶參訪大橋特搜分隊　宣導防火知識大樓避難逃生！

詐欺集團凌虐囚禁頻傳　永康警清查旅宿業避免成為詐團溫床　

黃偉哲四大治水作為投注逾26億元　解決台南沿海地區水患

集結百本新北囝仔自創繪本　新北市圖總館11月展出

白貓天靈蓋「噴發聖光」撞臉爆笑迷因：奇怪的知識增加了！

「只買得起UNIQLO+NET」50K男超自卑！揭1關鍵：年薪千萬也在穿

「蔣萬安像歐巴馬、馬克宏！」　她大讚：用全力讓蔣高票當選

沒有被棄置戰場！政見影片合體郭台銘　高虹安：選舉過程一直給鼓勵

鄭敬淏熱戀少時秀英：下禮拜要10周年～　「小情趣曝光」粉絲嗨了

才剛切割！「賣假藥黨」要開記者會挺張善政　楊志良也出席聲援

獨／恭喜！小薫穩交鄭人碩認「已經殺豬了！」　部落長老見證給祝褔

喔...喔...連8聲！千萬賓利敞篷跑車逆向超車　阿北差點升天影曝光

美韓「彈藥交易」軍援烏克蘭　驚曝普丁1、2個月前就知情

遭陳時中控負面選舉！　徐巧芯承諾：一定讓側翼在法院開同樂會

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

地方熱門新聞

盧秀燕張清照晚會大打政績牌

郭定緯「改體從政」打造幸福友善城市

永康警清查旅宿業避免成為詐團溫床　

真愛社區住戶參訪大橋特搜分隊

國道1號314.5k新市發生3車追撞事故

黃偉哲四大治水解決台南沿海地區水患

蘇清泉：潘縣長這誤會太大了！

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

青埔詐團虐囚跳樓者未被發現？　社群熱議

婦產科辦精蟲PK賽　被虧SOD新企劃

詐騙集團囚禁人頭毆打施虐警揖獲主嫌羈押

基隆次世代雙價莫德納開打　林右昌籲完整接種疫苗

2000爪迷拋彩帶　一張照讓市長讚嘆

七股「漁電共生」養殖業轉型！在地青年喊讚

更多熱門

相關新聞

帶刀闖新北耶誕城！6屁孩起底：從基隆騎車來

帶刀闖新北耶誕城！6屁孩起底：從基隆騎車來

新北歡樂耶誕城晚間10時許熄燈，人潮散去之際，17歲吳男亮刀與身旁友人在廣場抽菸，行徑囂張且可疑，吳男不配合警方還嗆警狂譙三字經，警方當場壓制6人並起出4把彈簧刀。4名未成年請家長帶回管束，2名19歲男子則依法移送至地檢署。據了解，這些青少年慕名新北耶誕城，昨特別從基隆騎車到板橋，沒想到因為一時衝動，轟動會場。

獨／中小學輟學11年新低　基隆輟學率最高「新北人數最多」

獨／中小學輟學11年新低　基隆輟學率最高「新北人數最多」

貫穿式建構社會安全網　助收容人復歸社會安置

貫穿式建構社會安全網　助收容人復歸社會安置

基隆次世代雙價莫德納開打　林右昌籲完整接種疫苗

基隆次世代雙價莫德納開打　林右昌籲完整接種疫苗

基隆信義國小停車場試營運　349格汽車位臨停半價

基隆信義國小停車場試營運　349格汽車位臨停半價

關鍵字：

基隆下雨色彩屋積木正濱漁港

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

魔獸首戰場館破舊！館長：讓世界看台灣多爛

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

黃曉明不藏了！0偽裝合照「緋聞女友」

260元換幾個10元硬幣？23、26吵不停　網揪關鍵1字

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面