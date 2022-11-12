下雨天優惠多！基隆推專屬雨天旅遊　送正濱漁港色彩屋積木

▲正濱漁港色彩屋微型積木。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與基隆在地業者共同推出「拼出自己的色彩屋」冬天行銷計畫，即日起遊客只要到合作店家消費就有機會獲得「正濱漁港色彩屋微型積木」，下雨天「亭仔咖LINE@」再加碼送50元折價券，讓大家享雨天專屬優惠，好禮拿不完。

基隆市觀銷處長曾姿雯表示，這幾年基隆在觀光推動的創新、都市景觀的轉變有目共睹，正濱漁港色彩屋是遊客到基隆絕不會錯過的一個打卡景點，為了鼓勵遊客在冬季時旅行基隆，市府整合手作、設計、實用等功能。

曾姿雯說，觀銷處推出限量「正濱漁港色彩屋微型積木」桌上名片夾，即日起，遊客只要到任兩家合作店家消費並加入「亭仔咖LINE@」會員，就可憑消費證明，發票或收據到正濱遊客中心服務櫃台兌換，下雨天積木再＋1，還送「亭仔咖LINE@」50元折價券。

這次活動合作店家有駁船咖啡、寂人甜食、525酒食館、CASA PICASSO、海那邊、小島走走、圖們咖啡、Ruth Coffee Roasters、找到幸福咖啡店、熊豆咖啡、閒聊甜品、冰火菠蘿油、喜舍咖啡、閒閒、叁坪 Sanpin、默默吃 MER CAFE’、河豚很多、下麵、海漾拾光等，種類眾多應有盡有。

曾姿雯也提到，市府與在地業者一同推出的「亭仔咖LINE@」，結合通訊軟體與雨量監控數據，在下雨天時，依據大雨跟小雨送出各店家的優惠折扣，民眾只要掃描QR Code即可使用，店家優惠種類繁多，不論是消費折扣還是餐點贈送，最低下殺85折，享受基隆專屬雨天福利。

活動相關訊息網址

亭仔咖官網：https://www.tingakha.tw/

基隆旅遊網：https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

基隆旅遊網臉書粉專：https://www.facebook.com/klcgfans

魅力基隆臉書粉專：https://www.facebook.com/klcgamore

【更多新聞】

►蔡適應團隊控送物資涉賄選 謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

►基隆信義國小停車場試營運 349格汽車位臨停半價優惠

►天道盟精神領袖父喪 500黑衣人送行！200警力出動逮3通緝犯

►快訊／新北瑞芳驚傳釣客落海 被浪沖上礁石...幸運獲救

►快訊／新北2人相約貢寮釣魚 落海失蹤48小時！海巡尋獲1釣客遺體