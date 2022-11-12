獨／中小學輟學11年新低　基隆輟學率最高「新北人數最多」





▲教育部公布中小學輟學人數與比率雙創11年新低，圖為頂新和德陪伴封閉中輟生走出家門助街友。（圖／頂新和德文教基金會提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前公布最新110學年國中小中輟生統計資料，國中生共1943人輟學、輟學率0.33％，國小生共278人輟學、0.02％輟學率，都創下11年來新低，至於全台各縣市國中中輟生的總人數，則以新北市人數最多，連續11年獨居全台首位，但若以輟學率來看，基隆則是連續三年排名全台第一，而國中生的復學率達到90.83%，則寫下11年來新高，也是首度突破9成。

根據教育部在10月底公布最新110學年國中小中輟生統計資料，國中小學生的輟學率與人數都寫下11年來新低，若以縣市別區分，新北國中生輟學總人數417人，不僅是全台之冠，更連續11年獨佔首位，但輟學率則是基隆0.88％為全台最高，也是連續三年第一名，其次為花蓮0.78%、台東0.55%，而花東兩縣市的輟學率，也連續11年都名列全台前三名。

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至於國小部分，根據教育部資料，110學年國小生中輟人數與輟學率，同樣雙雙寫下11年來新低，110學年復學率為91.45%，則比去年91.84%下滑，至於各縣市國小中輟生狀況，110學年國小中輟生人數最多為桃園市，也是連續兩年人數最多，若以輟學率來說，前兩名為台東與花蓮。

▲教育部指出，110學年中小學生中輟原因，家庭與個人因素是兩大主因。（圖／記者許敏溶攝）

教育部指出，導致中輟生原因，家庭與個人因素為前兩大主因，而影響國中學生輟學原因，以個人因素（60.11%）最高，如生活作息不正常、對學習不感興趣、身心疾病或個人偏差行為問題等，其次依為家庭因素（14.31%）及社會因素（12.61%，家庭因素包含家庭結構、親子關係等因素；國小中輟生部分，輟學原因最高則是家庭因素（77.34%），其次為個人因素（18.35%）。

為了逐年降低國民中小學中輟學生人數及輟學率，教育部表示，國教署已訂定「教育部國民及學前教育署補助辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作原則」與建置「全國國民中小學通報及復學系統」，持續督導地方政府及學校落實中輟通報、追蹤及復學輔導措施，並提供多元中介輔導資源，即時掌握各中輟學生個案狀況，並整合跨部會跨局處資源，結合警政單位協尋及社政單位主動介入評估脆弱家庭或兒少保護個案等措施。

教育部進一步指出，已請各地方政府及學校除透過學校三級輔導機制提供輔導資源，教育部每年也補助各地方政府，辦理國民教育階段提供中輟復學學生復學指導、親職教育及彈性多元教育課程經費，如慈輝班、資源式中途班、合作式中途班、高關懷課程等，考量學生需求及特性，提供多元教育適性學習機會。

面對中輟生問題，教育部表示，已請各地方政府及學校除透過學校三級輔導機制提供輔導資源，針對於弱勢及遭遇困境家庭，結合社政相關單位、民間團體等資源，提供即時協助。