基隆信義國小停車場試營運　349格汽車位臨停半價優惠

▲▼基隆信義國小地下停車場11月11日至11月30日試營運。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區信義國小地下停車場，11日由副市長林永發和公路總局基隆工務段長陳群仁、立委蔡適應及多位議員參與啟用儀式，開放349格汽車停車位，提供智慧停車服務，期望紓解廟口地區居民及假日觀光客需求，11月11日至11月30日試營運期間，臨時停車提供「半價優惠」機服務。

副市長林永發指出，信義、仁愛國小操場下方空間，運用多目標使用的停車場，這是林右昌市長上任後，第一個「以校園為核心」社區環境改善整體規劃，當地位於市中心核心地段，交通繁複，期望藉這項計畫推動，改善仁愛區停車空間、交通及校園環境。

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▲基隆市副市長林永發和公路總局基隆工務段長陳群仁、立委蔡適應及多位議員參與啟用儀式。

林永發表示，整體所需經費8.1億元，非常感謝立委蔡適應協助，向教育部、交通部申請補助，獲中央補助4億多元，也謝謝市議會議員支持預算，共同完成停車場建設。啟用後，提供智慧化停車服務，期待對周邊交通、學童通學接送都有助益。

蔡適應表示，停車場啟用紓解市區交通，市府這幾年推動學校人本計畫，包括停車場、校舍改建、校園停車場開放、太陽能光電計畫到通學步道重新修繕，學校和整個城市融合在一起，更是未來持續努力向前的目標。

▲信義國小地下停車場，提供349格小型車停車位。

市府交通處也說明，信義國小地下停車場，提供349格小型車停車位，其中友善車位部分，包含7格身心障礙者專用停車位、7格孕婦及育有六歲以下兒童專用停車位，18格電動車充電車位。

此外，停車場建置全新自動電子收費設備、車位在席與車牌辨識系統，繳費方式也從傳統的現金繳費，增加電子票證、第三方支付及eTag等多元繳費功能，提供完整智慧化停車服務。

▲試營運期間，臨時停車提供「半價優惠」。

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