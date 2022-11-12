帶刀闖新北耶誕城　6屁孩抽菸撒野遭起底「從基隆到新北慶開幕」

記者戴上容／新北報導

新北歡樂耶誕城晚間10時許熄燈，人潮散去之際，17歲吳男亮刀與身旁友人在廣場抽菸狂譙髒話，由於行徑囂張且可疑，警方上前盤查，吳男見警上前狂譙三字經，一旁5名友人也紛紛起鬨，警方依法當場壓制6人並起出4把彈簧刀。後續，4名未成年請家長帶回管束，2名19歲男子則依法移送至地檢署。據了解，這些青少年慕名新北耶誕城已久，昨特別從基隆騎車到板橋，沒想到因為一時衝動，轟動會場。

據了解，昨晚鬧事的6名男子，有2位19歲、1名18歲，2名17歲和15歲，他們都住在基隆，慕名新北耶誕城已久，昨特別從基隆騎車到新北參加新北耶誕城首日開幕活動。一群人參加完歡樂耶誕城，心滿意足在廣場抽菸時，17歲少年亮出腰際間的折疊刀，由於這群人言談中不斷譙髒話，加上亮刀，引發警方注意，上前盤查。

▲ 6名屁孩在新北耶誕城鬧事，當場被壓制 。（圖／翻攝自臉書我是板橋人）

這名17歲少年遇警盤查時，情緒相當激動一連譙出更多髒話汙辱警方，一旁有人也聞聲叫囂嗆警，警方因此呼叫支援，將撒野鬧事6人壓制在地，經確認身分，發現6人均為青少年，4人身上有危險彈簧刀，警方後續依違反社會秩序維護法、妨害公務罪嫌，將送由新北檢偵辦，並通知家長。

▲ 6名屁孩在新北耶誕城鬧事，警方起獲４把彈簧刀。（圖／記者戴上容翻攝）

這些少年向警方表示，摺疊刀是為了防身用，警方貼心告知，新北耶誕城現場禁止攜帶刀械、爆裂物的喔！4名青少年聽完警察苦苦相勸，凌晨2點作完筆錄返家，另2名19歲成年男子今天上午9時許移送至地檢署。警方強調，對於轄區挑釁治安等不法行為，警方絕對第一時間強制力壓制逮捕，有效打擊犯罪，保護民眾安全。

新北警察局也表示，平日期間初步規劃警力70名加強活動安全維護及周邊交通疏導。假日則依活動人潮狀況，強化部署、投入200-250名警力。另每年吸引最多人潮的巨星耶誕演唱會將在12/10-12/11登場，預計動用警力300-400名警力做最高規格勤務部署，將維安做到滴水不露，並嚴防踩踏機制。