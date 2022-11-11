基隆+269！次世代雙價莫德納明開打　林右昌籲完整接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（11日）公布國內本土病例，新增2萬0269例，其中基隆新增269例，市長林右昌表示，這是本市11月以來，第4次出現確診人數在3百以下，全市專責病房空床率持續逾六成以上水準，仍要提醒民眾完整接種疫苗，守護彼此健康，也獲得更好的保護力。

衛生局叮嚀市民朋友，本市11月12、13日的周末，將在基隆港務分公司靠中正路側，開設次世代雙價莫德納大型接種站，免預約，隨到隨打，滿12歲以上民眾即可接種疫苗，50歲以上民眾，還可同步或單獨接種公費流感疫苗；和上1劑接種時間，間隔至少3個月以上；確診未滿3個月者，暫緩接種。

有基隆市疫情部分，本市今日269名確診人數中，包括外縣市通報25例，佔9.29%；其中女性146人、男性123人；若以年齡別區分，35-44歲有51人，占18.96%，其次45-54歲有40人，占14.87%；至於75歲以上的長者有5人、65-74歲有38人、6歲以下有9人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房106床，目前收治27人、空床79床，空床率74.6%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症16名；部立基隆醫院，輕症11名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬8788人，利用快速通道的有5萬4120人，有12萬0474人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬5889人，條件不符合則有2萬4585人。

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