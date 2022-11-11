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貫穿式建構社會安全網　基隆看守所助收容人復歸社會安置

▲貫穿式建構社會安全網 基隆看守所助收容人復歸社會安置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市三民護理之家派無障礙計程車至監所接許姓收容人出監並予以安置照顧。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

協助受刑人順利復歸社區，防止悲劇再次發生，強化社會安全網，是刻不容緩的議題。基隆看守所為強化收容人轉銜服務，提供收容人出所評估、轉銜、安置及資源連結，依需要適時召開個案研討，召集社會各網絡單位通力合作，協助出所的收容人復歸社會，正常生活。

基隆看守所表示，臺灣每年出監收容人約3萬名，而更生人之經濟多處於弱勢，家庭支持系統亦較薄弱，出監所面臨之現實考驗值得社會及相關網絡單位關注。該所72歲的許姓收容人，過去因不健康之生活習慣及醫囑服從度低，身體狀況愈趨衰弱，生活無法自理，透過同舍房同學相互扶持照顧，以及衛生科門診服務，生理狀況漸趨穩定。

基隆看守所教輔小組審酌其家庭關係疏離，且病況出所後照護困難，評估後通報社會局及各民間社福單位介入關懷，在社會安全網絡相關單位一同努力下，將許姓收容人安置於新北市三民護理之家，期能在良善的照顧下，穩定其生理狀況，早日復歸社會。

基隆看守所所長陳錫樑表示，綿密細緻的社會安全防護網，有賴跨區域的資源整合及公私協力，建立起社區的支持系統，期盼透過社區大眾的努力，讓更多溫暖的陽光照耀到需要的人身上，增加其生命歷程之正面能量，讓日趨綿密細緻的安全大網，盡可能溫柔地接住每一個可能正在墜落的人。

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