天道盟精神領袖父喪　500黑衣人送行！200警力出動逮3通緝犯

▲天道盟精神領袖父喪告別式，500名黑衣人聚集送行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

天道盟同心會精神領袖吳明貴（綽號：芋粿）的父親吳進德過世，9日上午在基隆市立殯儀館懷恩廳舉辦告別式，現場聚集500多名黑衣人送行。基隆市警察局長張樹德率200多名警力親自坐鎮，嚴防黑幫藉機滋事，目前尚無違法情事，但警方在現場查獲3名通緝犯與2名中輟生。

據了解，天道盟同心會精神領袖吳明貴在基隆地方是重量級人物，9日上午為過世的父親吳進德舉辦告別式，上午9點在基隆市立殯儀館懷恩廳舉行，全台各地約有500多名黑衣人前往弔唁致意。

▲基隆警方荷槍實彈嚴陣以待。

基隆市警察局長張樹德一早率各科室主管，到場親自坐鎮，動員222名警力嚴陣以待，由市警局刑警大隊、保安大隊、第一、二、三、四分局警力到場維持秩序，並逐一盤查進入會場的黑衣人，全程蒐證。警方在現場查獲3名通緝犯，將人帶返派出所訊後移送，另查2名中輟生，由少年隊帶回，除了查緝到通緝犯外，現場無違法情事。

基隆警一分局於市立殯儀館入口處執行路檢，另由警局各級幹部率相關勤務人員，於會場周邊及重要路口維持現場及交通秩序，對於前來弔唁人員，依《警察職權行使法》、《少年事件處理法》等相關法令，對其實施攔查、蒐證，以優勢警力防止任何發生暴力衝突。

基隆市警察局長張樹德表示，絕不容許黑道或幫派分子藉機擾亂社會秩序，警方當以強勢作為維護轄區治安，打造安全宜居環境。

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