九合一大選倒數兩周藍綠隔空叫陣　張善政籲端政見牛肉吸引選民

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（11）日受訪指出，藍綠民調確實非常小，會用非常有內容政見吸引選民。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

距離九合一大選僅剩15天，藍綠陣營都紛紛找大咖政治明星拉抬選情，國民黨桃園市長候選人張善政今（11）日指出，目前藍綠民調差距非常小，「我們會用最有內容政見吸引選民，持續以政見、牛肉爭取選民支持，才是台灣民主之福」。

鄭善政今天上午在中壢區興國市場掃街拜票，包括國民黨前副主席郝龍斌、市議會議長邱奕勝、立委魯明哲與多名市議員候選人都到場聲援。針對藍綠陣營最近頻頻隔空叫陣，連蔡英文總統都說「桃園是全國選情最激烈，差距很小」，張善政表示，現在的確是差距非常小，會用非常有內容的政見吸引選民支持，其次是持續用我們善良選風來打這場選戰，讓民眾看到，誰最有政見、最有牛肉、誰最該有的正直，這才是將來台灣民主的福氣。

針對辭立委爭議，綠營對手似乎沒打算辭立委？張善政認為，民進黨這七位立委都不辭，應該是想繼續留在立法院，我們就成全他們，讓他們繼續留在立法院替民眾服務就好了，讓更好的人做我們的地方首長。至於綠營質疑我的顧問職務，那根本是空的職銜，完全沒有任何的工作內容，沒有什麼辭不辭的問題。

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（11）日在南區就選總部，包括前國民黨主席郝龍斌、現任市議會議長邱奕勝與立委魯明哲等人都到場力挺。（圖／張善政競辦提供）

張善正也提及，針對法國電視台採訪台灣選舉，以比較宏觀、國際的立場報導，我認為這次地方選舉，有點想是「期中選舉」，等於是對民進黨多年來中央執政的「信任票」或是「不信任票」，民進黨過去這麼多年執政，已讓百姓受夠了，我覺得這次地方選舉，地方民眾一定要看好我們的候選人，決定國民黨的候選人才是最優質的，趁這個機會，讓民進黨知道說，6、7年的執政早就偏離民心，應該給他們一個警惕的機會。

昨天在蔡英文總統到觀音助選，場外卻出現玩具槍？張善政認為，對於那個場合，我們的員警非常機靈，能夠趕快把情況控制住，我對於我們的員警給予非常正面肯定。我也要特別提醒，蔡英文總統也好、蘇貞昌院長也好，不斷地跑到各地輔選造成很大很大維安壓力，我們的警力非常珍貴，應該好好把治安做好。大家都知道，最近的「台版柬埔寨」事件發生，警力不該花這麼多在輔選維安上面，應該真的花到刀口上。

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