岡山文賢市場掃街　柯志恩親和力爆棚

▲柯志恩本週走訪的第七個市場，充分顯示了她對於庶民經濟的重視。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩選舉倒數衝刺，今（11）日一早前往岡山文賢市場，與該選區尋求連任的市議員陸淑美、方信淵、宋立彬合體掃街拜票。這是柯志恩本週走訪的第七個市場，充分顯示了她對於庶民經濟的重視。

延續倒吃甘蔗的高人氣，許多婦女朋友一看到柯志恩紛紛熱情簇擁，甚至不惜將摩托車割捨在市場中間，直撲柯志恩，只為與她握手寒暄，表達支持之意。更有民眾盛情送上象徵「旺旺來」與「好彩頭」的鳳梨與蘿蔔，期待柯志恩成功翻轉高雄，帶給高雄市民更好的願景。

針對近期社會頻傳的槍擊案件，昨高市府警察局長林炎田希望各界「不要在數字上打轉」的言論，讓柯志恩相當不以為然地說，陳其邁前幾日才在公開場合表示「今年只有三起槍擊案」，是不是請林局長回去規勸陳其邁市長不要再糾結於犯罪數字，有效維護好社會安全秩序，讓市民有一個安心的生活環境。

而針對明日將舉行公辦政見發表會，柯志恩說，會推出具體讓高雄產業進得來、教育、空氣好起來，年輕人薪水能夠高起來的政策解方，懇請所有市民朋友準時收看，與她一起拚出高雄人的好日子。