提出「青年零債計畫」　柯志恩為青年追夢注入強心劑

▲為解決高雄青年學子在過程中所長期面臨的學貸困境，柯志恩今(11)日推出「學子零債 青年追夢」專案計畫。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

為解決高雄青年學子在過程中所長期面臨的學貸困境，柯志恩今(11)日推出「學子零債 青年追夢」專案計畫，主張由高雄市政府提供實習工讀職缺，讓學貸生在寒暑假與課後閒暇，在學期間就能將學貸償還，讓高雄學子零負擔放手追夢，同時也為公部門強化革新量能。

柯志恩指出，以人口推估，高雄每年約有2萬5至3萬學生申請學貸，根據2020年教育部資料，每位學生每年更是背負高達7萬9千元左右的學貸，四年大學生涯後，平均累積債務約超過30萬，按照民間機構統計推估，學貸生平均畢業後5年才能還清債務。柯志恩指出，當前從中央到地方政府，普遍僅以利息補貼的方式幫助青年減壓，此舉只能治標而無法治本。

為此，柯志恩提出「學子零債 青年追夢」政見，主張由市府提供學貸生實習工讀機會，新增或整合現有職缺，設立排富門檻，以及利用省下的利率補貼來向中央爭取預算補助，讓高雄的孩子，可以透過寒暑假、或是修課空檔來工讀，在步入職場前就把學貸還完。

柯志恩認為，在幫助高雄學子還債的同時，更可透過適性適才的實習分發，讓相關科系的學生能在政府各單位學以致用，擁有更強的職場競爭力與履歷，讓高雄學子們畢業時不只可以實現零債務，公務機關也能獲得更大的活力和創意，並以此獲得革新量能的強化。

柯志恩強調，市府要多為高雄青年著想，苦不能苦孩子，她當高雄市長，絕對有能力為高雄青年解決學貸壓力，讓高雄的孩子贏在職業發展的起跑點！