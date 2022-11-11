1根菸燒掉39億元！　家樂福楊梅物流廠大火...臨時工認錯下場曝

▲今年3月間家樂福楊梅物流廠大火，燒毀39億元廠區設施，桃園消防局事後查出現場許姓臨時工抽菸釀禍。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市家樂福楊梅物流廠今年3月間大火案，消防局事後根據火場鑑識查出是菸蒂釀禍，警方根據廠房提供現場監視畫面，發現當時只有許姓臨時工在現場抽菸，隨即引發大火；許男一度否認涉案，但監視畫面卻讓他認錯，桃檢今（11）日偵結，將許男依失火燒毀現供人使用之住宅或建物罪嫌提起公訴，許男恐將面臨龐大民事賠償。

檢警調查，今年3月14日上午6時58分左右，在家樂福楊梅物流廠擔任拆櫃臨時工的許姓男子(23歲)，趁未開工前跑到物流廠C棟常溫倉儲棧板暫存區抽菸，抽完菸後未熄滅，隨手將菸蒂棄置於現場後離開，上午7時16分左右，由於菸蒂未熄滅起火燃燒，導致C棟倉儲內部物品、設備、鋼骨與鐵皮受火熱不等程度燒損，導致約12000平方公尺(約3630坪)廠區燒毀，至於損失，事後根據廠方與消防局評估損失約39億元。

▲今年3月間家樂福楊梅物流廠大火，現場大火濃煙四起數公里外都清晰可見。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局事後查出起毀原因係人為疏失釀成，許姓男子當時獨自1人在起火點抽菸，隨即引發大火，警方根據多名證人證詞確認許男當時有在場抽菸；許男接受調查時坦承抽菸，但否認隨身亂丟菸蒂犯行，但檢方出示監視畫面，當時僅許男1人在場抽菸，離開不到10分鐘隨即棧板區起火燃燒，認定許男與火警有相關因果關係。

桃園檢察官根據消防局提供證物、證人證詞與監視畫面等佐證，將許男依失火燒毀現有人所在建物罪起訴，而許男恐將面臨龐大民事賠償費用。

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