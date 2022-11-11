維持勝選氣勢！蔣萬安「地毯式」掃街　黃金周帶小雞催出最高票

▲蔣萬安赴市場掃街拜會。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

選戰進入倒數，台北市長選舉仍是藍綠白激戰。國民黨候選人蔣萬安持續以穩健方式步步為營選戰，這周開始，團隊以「密集地毯式」方式進行掃街，把之前沒有拜訪到地區再掃一次；此外，團隊也規劃，除了繼續掃街拜票加強「陸戰」外，也將在最後一周，發揮母雞帶小雞方式，結合議員，進行12區車隊大掃街，藉此凝聚藍營氣勢，希望能把選票催到最高點。

從蔣萬安近來每日安排的選舉行程可以看到，目前仍以深入基層、到各地區市場、夜市掃街為主，但蔣辦幕僚也坦言，現在市民的生活型態一直在改變，到傳統市場遇到的人越來越少，但因為這是最直接可以接觸選民的一種方式，所以仍是會安排蔣到市場、商圈，但會增加一些之前在「行腳臺北12區」沒走到的地區，並以「地毯式」的方式，繼續深入基層拜票。

幕僚提到，這周開始，團隊已經為蔣萬安安排了一些傳統市場以外的小商圈，包含昨日前往景美夜市、今日赴東區商圈等，都可以實際了解接觸選民，聽他們的心聲與需求，也因為選戰已進入倒數，團隊觀察到選民也越來越熱情，在拜票過程中，常會看到民眾主動要求合照簽名，蔣都來者不拒。

近蔣人士提到，蔣萬安自己本身也因為快接近投票日，行程跑起來越來越有勁，尤其看到選民給他大力支持時，「可說是腎上腺素大爆發，整天行程排滿也不喊累」。

針對選前最後一周的規劃，幕僚指出，將由母雞市長帶領各區小雞市議員、里長，以車隊拜票掃街作為最後衝刺。團隊也希望，屆時若遇到拜票車隊，歡迎市民上前支持，將選情氣氛一次拉到最高點。

