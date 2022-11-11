蔣萬安突拋請辭震撼彈　綠營：手法粗糙、傷支持者情感

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日突然拋出請辭立委的震撼彈，引發各界熱議。儘管強調展現破釜沉舟決心，但蔣萬安在媒體日常堵訪的時間點拋出請辭震撼彈，消息在事前更保密到家，讓各界相當訝異。有綠營人士便說，蔣萬安請辭立委的手法不夠嚴肅，看來也未顧及選區選民的心情，大大傷害到支持者的情感。

蔣萬安7日面對媒體詢問時，態度保守，僅說選戰會照既定節奏與規劃，但一句「該做的事都會做」仍引發遐想。接著8日接受政論節目訪問時，拋出「燜飯說」，稱當「飯煮熟了、電鍋跳了，不要馬上掀鍋蓋，燜一下飯才會好吃」，似乎請辭立委僅剩時機問題而已。 沒想到10日突然在幫議員站台的場合拋出請辭的震撼彈。

對此，有綠營人士直言，蔣萬安請辭立委看來是一個倉卒、甚至倉惶的決定，讓人懷疑是否受到黨內的壓力所致？另外，在堵訪的場合宣布如此重大的事件，不僅不夠莊重，也對選區的選民不夠尊重。

該人士認為，蔣萬安當時還是立委身分，「好歹在立法院開個記者會，好好論述一下自己要去爭取更遠大的理想，或是服務更多的市民吧？」這樣隨隨便便就放棄立委工作，不僅顯得不尊重這份工作，更是把當初投給他的支持者任意拋棄，大大傷害到支持者的情感。