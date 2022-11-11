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男獨上巴陵塔曼山健行迷途受困　10警消3小時尋獲護送下山

▲設籍新北市李姓男子昨（10）日上午獨自攀登桃園市復興區上巴陵塔曼山健行，傍晚迷途後向警方求援，10名警消組成搜救小組在山區內尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲設籍新北市李姓男子昨（10）日上午獨自攀登桃園市復興區上巴陵塔曼山健行，傍晚迷途後向警方求援，10名警消組成搜救小組在山區內尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍新北市李姓男子昨（10）日上午獨自前往桃園市復興區上巴陵塔曼山健行，原預定傍晚下山卻因天色昏暗且迷途受困，趕緊向警方去電求援，大溪警據報會同巴陵消防分隊組成10人搜救小組上山救援，順利在登山口附近約900公尺處發現受困李男，經檢視並無傷勢後引導下山，經過約3小時順利將李男送下山，得以順利返家。

大溪警方指出，新北市68歲的李姓男子昨天上午獨自前往桃園市復興區上巴陵塔曼山健行，預定當日傍晚返回，但在下午5時30分許，返程途中因天色昏暗再加上迷途受困山區，李男擔心自身安危趕緊向大溪警分局巴陵派出所報案。

▲新北市李姓男子昨（10）日上午獨自攀登桃園市復興區上巴陵塔曼山健行，傍晚迷途後向警方求援，警消搜救小組在山區內尋獲後合影確認。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新北市李姓男子昨（10）日上午獨自攀登桃園市復興區上巴陵塔曼山健行，傍晚迷途後向警方求援，警消搜救小組在山區內尋獲後合影確認。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方接獲通報後，立即派遣2名員警連同消防局巴陵消防分隊9人、1名義警組成救援小組趕山區，搜救隊伍經過1個半小時在晚間7時40分許發現受困的李姓男子，消防人員初步檢視李男沒有外傷，則由警消引導下山。

▲新北市李姓男子被警消救援人員尋獲後，感謝搜救人員協助平安下山，員警通報家屬確認平安後，讓李男自行離去。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新北市李姓男子被警消救援人員尋獲後，感謝搜救人員協助平安下山，員警通報家屬確認平安後，讓李男自行離去。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方表示，李男透露，初次攀爬塔曼山且獨自一人，返程途中因天色昏暗，自己沒戴頭燈對山區路況不熟才會受困山區，搜救人員經聯繫後利用手機定位確認位置，請李男在原地耐心等候，搜救人員憑藉經驗法在登山口附近約900公尺處尋獲李姓男子。

大溪警方呼籲，從事登山活動應結伴而行並注意天候轉變，衡量自身體能狀態並攜帶充足裝備飲水，山上天候瞬息萬變入夜後經常氣溫驟降或陰雨綿綿，成行前需三思而行，以避免發生迷途意外。

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