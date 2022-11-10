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振興經濟　屏東市長候選人李清聖推地方創生三箭

▲李清聖推地方創生三箭 。（圖／李清聖服務處提供，下同）

▲李清聖推地方創生三箭 。（圖／李清聖服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為振興屏東市新經濟，屏東市長候選人李清聖，今(10)日於在地品牌與部落客見證下，宣示當選後，將推出「地方創生」三箭，推出「百店計畫：在地好店蛻變為台灣必訪名店」、「數位轉型：在地品牌家擴大數位商圈爭取全台商機」、「招商引資：成立單一招商窗口配合縣府築巢引鳳」，獲9位青年創業家與南台灣5大部落客聯名按讚。

▲李清聖推地方創生三箭 。（圖／李清聖服務處提供，下同）

李清聖指出，公所應是「創稅富民、清廉勤政、開創商機、拓荒精神」的團隊，自己領導的屏東市公所，將知人善任，將每位公務員的潛能與榮譽感發揮到極致，營造「熟年在鄉授業、青年返鄉創業」的優質環境。

他說，「百店計畫：在地好店蛻變為台灣必訪名店」，是因屏東市有許多優質品牌與隱藏版美食，公所應成為店家靠山，協助品牌行銷、經營管理優化、爭取經濟部輔導資源，將在地美味與美好生活，推廣到全台灣，讓這100家店，成為國內外旅客蒞臨屏東市的100個理由。

有關「數位轉型：在地老店擴大數位商圈爭取全台商機」，李清聖說，疫情改變全球消費者消費習慣，公所應主動幫助在地老店，將產品賣到全台灣，公所應槓桿中央與縣府資源，提供食安諮詢、產品優化、品牌再設計、爭取上市企業福委會與電商平台行銷資源，讓老店成為百年老店，讓在地小店蛻變為百年品牌！

「盼屏東市更好，不要都在等縣府，要有城市戰略」，在地品牌：熊涼製冰所、歸香、吳圖棋院、燒肉魂、米斯廚房、黎記冰糖醬鴨、DoaMa•手作、是日浮光與芳美茶行聯合聲明，渴望自己品牌成為屏東魅力，盼公所成為在地美食、觀光旅宿與市集品牌的戰略夥伴，八年後屏東定會脫胎換骨，成為宜居的創業與就業城市。

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