蔣萬安辭立委選市長　不辭不分區！賴香伶：會奮戰到最後

▲針對國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布辭去立委職務，台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶受訪時指出，我們會一直奮戰到最後。（圖／賴香伶競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今天上午宣布辭去立委職務，為台北市長選具投入震撼彈！台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶今天表示，她的公職身分是民眾黨不分區立委，不能讓這個位子沒有任何發揮可以服務，或是該做事情的本質，「我們會一直奮戰到最後」。

▲台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶今天陪同柯文哲父母到平鎮區褒忠祠義民廟虔心祭拜。（圖／賴香伶競辦提供）

賴香伶今天上午陪同柯文哲的父母，到平鎮區褒忠祠義民廟參拜，祈求民眾黨晚會順利平安舉行，會後針對蔣萬安辭去立委職務，賴香伶認為，她的「服務不打烊」，還有好多陳情案，還有相關議題公聽會都在辦。她強調，自己的公職身分是民眾黨給的不分區立法委員，不能讓這個位子沒有任何發揮可以服務，或可以該做的事的本質，「我們會一直奮戰到最後」。

此外，針對同黨的新竹市長候選人高虹安近日處境，賴香伶強調，要給高虹安加油打氣，畢竟剩下十幾天不知道還會不會有更大的攻擊，這次2022年選舉是民眾黨第一次派人參選地方首長，這樣的情勢造成藍綠相當緊張也有一定程度影響，才會有這麼多攻擊與連番不斷的耳語帶風向，就是要壓縮第三勢力的空間，這點國人已經看在眼裡。

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