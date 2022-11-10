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新北第5選區／才揭露花蓮性侵案！顏維勳拚最後衝刺　趕回板橋拜票

▲▼顏維勳。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

▲顏維勳揭露花蓮性侵案。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

年底九合一選舉將至，新北第5選區候選人都抓緊時間拚選戰，也積極為民眾服務。無黨籍候選人顏維勳近日接獲花蓮女童遭性侵一事，隨即趕到當地幫忙，等到事情告一段落，才急忙回到板橋繼續拜票。其他候選人也積極走上街頭向民眾打招呼，希望能在選民心中留下印象。

顏維勳近日接獲花蓮一名5歲女童遭性侵的消息後，隨即趕往當地並通知警察處理。他也透露自己先前就曾幫助那家人，因此聽到這種事感到十分心疼，也慶幸自己揭發惡狼的行徑，否則女童媽媽會一直活在恐懼中，目前此案已交給警方處理。事情告一段落後，顏維勳也趕回板橋繼續拚選戰，還特別找來「哆啦A夢」玩偶陪自己一起站在街頭拜票。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲顏維勳趕回板橋拜票。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲林國春舉辦競選服務處成立茶會。（圖／翻攝自林國春臉書）

其餘候選人也努力拚選戰，國民黨候選人林國春今（10）日舉辦競選服務處成立茶會，表示未來固定在禮拜三晚上有提供免費法律諮詢服務，讓遇到困難的民眾可以尋求幫助；國民黨候選人劉美芳也到街頭發放面紙，「收下一包面紙，你抹去髒汙，我留下感激，每伸出一雙收下面紙的手，我心裡就燃起一份希望」，希望民眾給予支持；國民黨候選人葉元之在路口拜票時，還收到民眾送的「凍蒜」，讓他非常感動。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲葉元之站在街頭拜票。（圖／翻攝自葉元之臉書）

民進黨候選人黃淑君也不敢放鬆，這幾日和新竹市議員李妍慧、新北市議員何博文一起到街頭拜票；民進黨候選人石一佑也走進市場和民眾打招呼，今日還有副總統賴清德「獻聲」力挺的影片，希望民眾可以多加支持。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲何博文陪同黃淑君拜票。（圖／翻攝自黃淑君臉書）

無黨籍候選人阮橋本這幾天也積極跑市場，包括埔墘市場、國泰市場、國慶黃昏市場等，和攤商打招呼，力拚最後衝刺；小民參政歐巴桑聯盟張淑惠每天也在街頭奔波，希望用自己的力量讓小黨被看見；時代力量候選人彭盛韶除了跑行程之外，本周六還將和台北市議員「呱吉」邱威傑舉辦野外粉絲見面會，「一直在苦惱這禮拜六呱吉來要跟他對談什麼」。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲彭盛韶PO出和呱吉的舊照。（圖／翻攝自彭盛韶臉書）

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