林耕仁突收手不打高虹安　他曝大老相救：透過關係向林陣營摸頭

▲立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前親民黨文宣部副主任吳崑玉10日接受《新聞不芹菜》專訪，對於新竹市長選戰，而吳崑玉坦言，民眾黨新竹市候選人高虹安近期的爭議一定衝擊選情，至於國民黨候選人林耕仁會突然收手，應是有科技大老出手相救，之後林組織票很可能被挖走，反形成棄藍保綠情況。

對於林耕仁近期追打高虹安相關爭議，吳崑玉說，林耕仁一直就是服務型的地方政治人物，「對於他爆料這件事情，我認為事有蹊蹺，林耕仁沒有本事弄到爆料資料，所以懷疑這跟柯建銘有關係。」

對於林耕仁突然收手，吳崑玉評論，從最新的結果來看，就是高虹安後台大老闆、科技大老們出手，「至少很明顯的聯電榮譽副董事長宣明智出面救她，可能也因此透過關係給前新竹市長林政則，向林耕仁陣營摸頭。」

對於高虹安助理費爭議，吳崑玉直言，有些立委辦公室會用助理名義去報加班費，錢下來之後，有時候會有分配上的爭議，所以有些辦公室會申報加班費後挪作公積金，這理論上是不行的，「高虹安現在面臨的問題是，別的辦公室都把這筆錢用在公事上，但是她用在私人上，這就是公私帳不分，是很壞的習慣。」

吳崑玉表示，先不就法律層面來看，單就態度上，高虹安的心態也有問題，「洗頭的錢、請黨內委員吃飯的錢也要公積金出？你又不是沒有錢，今天這筆錢用在大家身上，大家沒話講，你用在自己身上，給人的感覺就是小氣、就是貪。選戰最怕遇到這種事情，解釋不清就完了。」

對於新竹市選情，吳崑玉直言，即使不發生高虹安助理費的爭議，新竹市的選戰還是會發生棄保，「別太小看柯建銘在新竹的影響力，高虹安民調衝到第一，藍營有可能會棄保給綠營。」

吳崑玉指出，因為林耕仁的票源全是組織票，沒有空氣票，很多都是樁腳控制，且一個蘿蔔一個坑，「柯建銘要把這些坑挖出來（組織票），是很容易的事情，自主性選民也不在林耕仁那裡，所以最後可能還是有些票會倒向沈慧虹。」

