高虹安聲援徐巧芯喊加油！　坦言「對綠側翼恐怖抹黑感同身受」

▲高虹安、徐巧芯。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

匿名粉專「無良公關公司」9日晚間貼出一份文件，指控國民黨策劃偷拍抹黑民進黨台北市長候選人陳時中，因文件上還有號稱國民黨候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維等人的簽名，讓徐巧芯、立委洪孟楷及李德維等人憤而提告。對此，民眾黨新竹市長高虹安10日聲援徐巧芯，強調「台灣絕對不能被民進黨的造謠產業鏈打敗，我們要用選票下架造謠抹黑的政黨與候選人。」

針對「無良公關公司」貼出暗示國民黨計畫偷拍抹黑陳時中的文件，陳時中競總總幹事吳思瑤回應，競選總部是從網路及新聞上看到有這樣的事，不清楚也不了解這個文件從哪來，呼籲選戰最後10幾天一定有非常多的陷阱和劇本，除了候選人要慎防，市民朋友也要注意慎防假訊息。

高虹安今日透過臉書發文痛批，綠營側翼對「黑金、賄選、桃色」議題潑髒水，增加選民仇恨值，該偽造文件甚至模仿了蔣萬安、徐巧芯、洪孟楷、李德維的簽名，其心可議。然而，綠營大規模造謠不是單一事件，實際上早已成為抹黑產業鏈，由綠營中央廚房下達指令，綠營側翼名嘴紛紛跟上，毫無公民社會素養，連基本查證都不願意進行，隨意對他人進行人格抹殺。

高虹安開嗆，陳時中競辦稱此事件與他們毫無關係，且從未有人與「無良公關公司」討論此事，但隨著「無良公關公司」事後迅速關閉粉專，甚至有截圖流出指是陳時中競辦要求的，她質疑「怎麼會沒有人跟側翼討論？」，她更砲轟陳時中「平日靠側翼抹黑別人，但出事就棄車保帥，原來綠營是這樣選舉的。」

「這種恐怖的抹黑攻擊，其實我也感同身受。」高虹安表示，過去幾個月來，抹黑她的相關事件已達到40件以上，從一開始的新竹棒球場會勘，到鸚鵡綁鐵鍊、世界高中演講、公廁免治馬桶、北一女插班、北一女樂儀旗、內線交易、博士論文、資策會、中共同路人，再到最新的造謠私生活等，「抹黑一來再來、永不停歇，翻車無所謂但快速翻篇就好，難道錯誤的誹謗都不用道歉負責？這是對社會大眾最不良的示範。」

高虹安說，她參與政治的初衷是想改變台灣的政治文化，而月底選舉正是台灣社會的集體自救。她強調，「造謠抹黑絕對不能成為台灣選舉的主軸，我們要用選票下架造謠抹黑的政黨與候選人。我相信台灣人的眼睛是雪亮的，正義終將獲得最後的勝利。徐巧芯加油，我們絕對不能被造假抹黑打敗！台灣絕對不能被民進黨的造謠產業鏈打敗！」