徐巧芯狂打陳時中摟肩案　他指對選情沒幫助：自己出名而已

▲台北市長候選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市選情越發膠著，國民黨議員徐巧芯近日追打民進黨市長候選人陳時中摟肩風波，對此，前親民黨文宣部副主任吳崑玉10日分析，可能外界觀感不好，但當事人覺得沒有問題，那就無法構成性騷擾，徐巧芯追打這題是為了自己出名，但其實傷不了陳時中陣營，寶劍出鞘就是要見紅，要殺到有人痛才有用。

對於徐巧芯日前爆料陳時中摟肩風波，吳崑玉指出，每個人與朋友都有自己的相處模式，可能外界看了觀感會不好，但被說成是鹹豬手、性騷擾就有點過頭，因為性騷擾定義是被騷擾方覺得不樂意、不接受，就是最關鍵要素，竟然當事人覺得沒有問題，那就無法構成性騷擾。

對於徐巧芯追打相關爭議，吳崑玉指出，徐是為了要自己出名，但其實傷不了陳時中陣營，對選戰沒有幫助，所以對政治有興趣的年輕朋友，要戰其實沒有關係，但寶劍出鞘就是要見紅，要殺到有人痛才有用。

而有側翼粉專稱蔣萬安陣營派狗仔跟拍陳時中，卻被證實為造假一事，吳崑玉指出，選舉最頭痛的就是有些人熱心過頭，例如側翼不擇手段，導致出事情了還要幫忙護，切不切割都很頭痛，「豬隊友真的太多，而且都是野豬，很麻煩。」

吳崑玉分析，蔣萬安陣營對此事沒有猛打，是因為覺得要贏了，從頭到尾都採取龜息戰術，偶爾出來咬兩口，有危險時就躲在龜殼裡，而這策略也確實很聰明，且陳時中過去犯了不少錯誤，所以蔣萬安不會對民進黨發動攻擊，會繼續龜著，然後等著贏。

對於選戰走向，吳崑玉強調，好感度是爭取選民的關鍵，而蔣萬安陣營目前就是盡量不增加反感度、厭惡度即可，且投票率是影響選戰最關鍵因素，看藍綠誰比較高，誰就會勝選。