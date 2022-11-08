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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中向摟肩風波「女主角」道歉　喊話：不要傷害無辜第三者

▲民進黨台北市長候選人陳時中出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中晚間喊話「到此為止」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前影射，民進黨台北市長候選人陳時中與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲拉手摟肩，遭批看圖說故事。陳時中8日晚間透過臉書向「當事人」道歉說，李醫師身為女性承受壓力，「希望這件事情，到此為止，不要繼續傷害無辜的第三者」。

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲徐巧芯近日影射陳時中與一名聯合醫院女主管握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

徐巧芯日前公布數張照片和影片，畫面是陳時中應邀參加紙風車文教基金會董事會的活動，當時台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰、李雅玲夫婦連袂出席，在走出餐廳過程中，陳時中與李雅玲握了手，而丁金聰及現任紙風車劇團團長任建誠等人也入鏡。

對於徐巧芯指控「鹹豬手」一事，陳時中連兩日接受媒體聯訪時，嚴正否認此事，強調當時是公開場合，呼籲選舉要有人性，此外，他也在昨晚播出的媒體專訪時談及此事說，這兩位夫妻他都認識，大家當天是很高興在給他鼓勵，在還沒選舉之前，就有許多支持者緊握他的手，或者是擁抱給支持，讓他很感動，而這也是能夠堅持走下去的原因。

此外，陳時中今天晚間再度透過臉書表示，「我一再表示選舉也要有人性，針對對手陣營利用偷拍，看圖說故事這種不光明正大的方式進行選戰，實在令人厭惡。」

陳時中指出，這個事件受到傷害最大的是丁醫師夫婦，他們是自己長期的老友，很抱歉因為自己的選舉，讓他們捲入政治鬥爭的是非中，尤其是李醫師，生為女性，他可以理解她所承受的壓力，「昨天晚上，我說的歹勢的用語，不夠精準，也因此讓她承受更大的責難，有關昨天受訪不夠精準的部分，我要對她表示歉意，也希望這件事情，到此為止，不要繼續傷害無辜的第三者」，同時呼籲支持者一起譴責所有對於兩位醫師無端的影射和指控。

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