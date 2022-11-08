選前關頭下猛藥辭立委？　蔣萬安：鍋蓋要悶一下飯才會好吃

▲蔣萬安。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

選舉進入倒數18天，綠營傳出國民黨台北市長候選人蔣萬安將在最後關頭辭去立委，蔣萬安今（8）接受《新聞面對面》訪問時，他表示，選戰到後期，都有既定的選戰節奏、步調，他也以「煮飯掀鍋蓋原理」暗示，飯煮熟了、電鍋跳了，但不要馬上掀鍋蓋，燜一下飯才會好吃。主持人謝震武詢問蔣，所以意思就是說這個計畫已經在醞釀當中了嗎？蔣則回應，「大家可以想像一下」。

日前傳出蔣萬安為了衝刺選情，將在選前一周請辭立委，昨日他被媒體問到此議題時，他再三重申，他都會按照自己既定的步調和節奏來進行，該做的事，他都會做。

蔣萬安今日接受政論節目訪問時，謝震武問，選前是否有殺手鐧，或是有放大絕的招式，到底會不會辭立委？蔣萬安說，昨天他已經講過了，其實選戰到最後期，都有既定的選戰節奏、步調等相關的計畫，特別只剩下不到20天，他該做的事情都會做。

蔣萬安也舉例，煮飯的時候，飯煮熟了、電鍋跳了，但不要馬上掀鍋蓋，讓它燜一下飯才會好吃，現在的議題其實就是這個道理。謝問，所以意思就是說那個飯已經在鍋裡面了？辭立委的想法是已經在醞釀了嗎？蔣萬安並沒說太多，僅說，「大家可以想像，要燜一下，而且要燜到恰到好處，飯才會好吃」。