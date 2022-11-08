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不強迫當導護！陳其邁打動基層教師　工會26年來罕見表態相挺

▲高雄市教育職業工會罕見表態力挺陳其邁競選連任。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市教育職業工會罕見表態力挺陳其邁競選連任。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市教師職業工會昨天（7日）發布一份公報，標題為「一起邁進，挺教育」，可以看到，高雄市教師職業工會理監事會打破創會26年以來傳統，首度以工會名義表態高雄市長陳其邁競選連任，而重要的關鍵就是陳其邁答應工會訴求，「不強迫教師擔任導護」。

工會提到，陳其邁在2020年補選上高雄市長時，工會所提出的《2020教育政策訴求》在陳其邁上任後一一獲得落實，包括全面安裝中小學教室冷氣並由政府支應電費、足額補助40歲以上教職員健檢費用、國中小生教組長減課、附幼全面設置主任等議題，工會也在公報中公開稱讚陳其邁是歷屆高雄市長中，對工會訴求「達成率最高的市長」。

▲高雄市教育職業工會罕見表態力挺陳其邁競選連任。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲工會曾於市長補選後提出《2020教育政策訴求》，訴求一一落實。（圖／記者許宥孺翻攝）

而讓工會為陳其邁打破過去不推薦特定市長候選人傳統，首次表態的重要原因，就在於學校交通導護議題。該議題從26年前工會創會時就極力爭取，有工會理事為了爭取權益入會，但直到退休都無法完成這個心願。

陳其邁在這次正面回應工會訴求，指示教育局協調配套措施，讓教師不被過往加諸在身的道德約束綁架，同時不影響學生上放學安全權益，創造教師、學生雙贏局面。

▲導護老師遭轎車撞上命危。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄曾有導護老師遭轎車撞上命危。（圖／ETtoday資料照）

高雄市教師職業工會對陳其邁市長主動與工會對話、傾聽基層教師聲音、積極處理回應表達感謝與肯定，也公開向會員喊話，邀請大家一起來支持照顧教師權益的陳其邁市長連任，讓他和工會繼續攜手，為學生教育、教師權益來打拚。

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