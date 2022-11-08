發起19天挑戰！「不同政黨候選人」合體拜票　徐正文：謝謝簡舒培

▲張幸松昨晚受傷。（圖／翻攝自Facebook／張幸松）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選將至，候選人多是勤跑行程、拜票，不過或許因為太賣力，竟多次傳出有人受傷的消息。以第六選區（大安、文山區）來說，國民黨的楊植斗日前從行動式演講台後仰摔倒、社民黨的苗博雅10月中因跑行程受傷，民眾黨的張幸松昨日也因意外摔傷，導致小拇指骨折、腿部挫傷。

民眾黨候選人張幸松的小編昨（7）日透過粉專發文，提到「輕松哥」晚上跑行程拜票時，意外摔傷，結果導致左手小拇指骨折、腿部挫傷，後來緊急前往醫院掛急診。小編也說，因為急診室還有其他長者身體不適，所以張幸松雖然也很不舒服，但仍忍痛讓長者先看診。

▲▼參選人積極拜票。（圖／翻攝自Facebook／耿葳 台北市議員、鋼鐵俠徐正文）

努力拜票的候選人可不少。國民黨的耿葳今（8日）早就到科技大樓站與大家問好，她說，「監督捷運安全、堅持捷運故障零容忍，是耿葳對捷運通勤族的承諾與堅持」，她也積極爭取連任，想要繼續為大家服務。

值得一提的是，無黨籍的徐正文還發起挑戰，「我挑戰19天！每日站街一個半小時不休息！」他今早就發文，直呼「謝謝簡舒培接受昨天挑戰！」兩人政治立場和觀念雖然不同，但仍是可敬的對手，也同意服務人民必須要有好體力，「大家加油！」

▲張志豪的虛擬實境小展覽館。（圖／翻攝自Facebook／張志豪）

還有候選人則持續分享政見。民眾黨的「熱血機長」張志豪就提到，他要延續市長參選人黃珊珊的數位競選總部，把政見、生平介紹都做成虛擬實境的小展覽館，如果大家不便到服務處走走，不妨看看他的網站。

除了提出政見，活動當然也不能少。民進黨王閔生在這個星期日（13日）邀請鞋子兒童實驗劇團到木柵演出「野狼大進擊」，屆時會有兒童劇表演、有獎徵答和氣球DIY，要讓大、小朋友都能玩得開心。

日期｜11/13 星期日

時間｜下午15:30開放進場

地點｜永建區民活動中心（木柵路一段177號）