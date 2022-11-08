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最資深新人陳慶鴻推真情影片　百位「地方頭人」變助選員搶救

記者賴文萱／高雄報導

高雄市第三選區市議員候選人陳慶鴻今（8）日公布競選影片，和大岡山的所有支持者真情告白，感謝決心參政以來每一位鄉親的支持和前輩的提攜。這次更串聯起大岡山地區在地的百大頭人同步在網路上一起宣傳，為的就是在最後關頭搶救最骨力、誠懇的新人。

▲▼最資深新人陳慶鴻推真情影片，百位「地方頭人」變助選員搶救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼最資深新人陳慶鴻推真情影片，百位「地方頭人」變助選員搶救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼最資深新人陳慶鴻推真情影片，百位「地方頭人」變助選員搶救。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳慶鴻說，從台下走到台上，花了他十年的時間，他知道自己比較「憨慢」，但也知道，做人做事都要「骨力」、誠懇才能受人肯定。因為陳其邁市長現在正在加緊腳步拚市政，他也沒有時間再慢慢走，大岡山的發展，需要他更加努力的拼搏。

為了搶救危急的選情，這次大岡山地區的百大頭人也紛紛化身助選員，幫忙在網路上宣傳影片，他們紛紛表示，陳慶鴻平常有需要時隨叫隨到，現在當然很樂意推薦，呼籲大家一起將他送進議會。

事實上，這些大有來頭的支持者含括各行各業，如高雄市國際新住民協會理事長李瑤、高雄縣醫師公會榮譽理事長盧榮福與現任理事長王宏育、程香里里長李州正、岡山里里長劉天賦、義消總隊長陳義永、橋頭民主婦女促進會會長楊吻、歐爵旅行社董事長王敏合、呂郁斌律師、代表在地產業的恆懋五金加工廠董事長吳太郎等人。

▲▼最資深新人陳慶鴻推真情影片，百位「地方頭人」變助選員搶救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高閔琳在片尾現身當彩蛋，說要把大岡山的未來交給自己，既是重擔，也是動力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼最資深新人陳慶鴻推真情影片，百位「地方頭人」變助選員搶救。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳慶鴻感動地表示，這次的影片等於記錄了自己一路以來勤跑行程的心路歷程，想不到有這麼多地方頭人願意協助分享。感謝在地立委邱志偉的力挺，更要感謝高閔琳議員無私的肯定與傳承，這次邀請到高閔琳在片尾現身當彩蛋，說要把大岡山的未來交給自己，既是重擔，也是動力。

▲▼最資深新人陳慶鴻推真情影片，百位「地方頭人」變助選員搶救。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳慶鴻懇求大岡山的鄉親11月26日投票當天，務必把手中一票投給8號，讓他繼續為地方奔走發聲。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳慶鴻說，影片特地選在8日的上午8點發布，呼應自己選舉的號次8號，也懇求大岡山的鄉親11月26日投票當天，務必把手中一票投給8號，讓他繼續為地方奔走發聲。

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