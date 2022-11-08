鄭運鵬推首都圈「1200月票」　張善政競辦酸：6年立委不知7萬通勤族？

▲張善政、鄭運鵬就政策議題持續交鋒。（合成圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨四縣市候選人今（8）日舉行共同政見記者會，國民黨桃園市長候選人張善政競辦發言人曾俊豪指出，樂見各縣市候選人為了市民福祉共同努力，特別是桃園市長候選人鄭運鵬，過往6年多立委任期手握中央權力，卻對地方不聞不問，要選舉了，看到別人提出相關政見，才想起來好像該做點事。

曾俊豪表示，張善政候選人上個月即前往立法院，與國民黨基隆市長候選人謝國樑共同出席，由立法委員洪孟楷、魯明哲辦公室舉辦的「照顧通勤族・生活共同圈 台鐵、機捷納入雙北定期票可行性」公聽會。當時，張善政明確表示，桃園人最常使用的機場捷運、客運以及台鐵，至今進入雙北區域後，即無法享有里程與票價的連續計費，呼籲讓上述交通運輸工具務必要納入雙北1280，由於基隆也表達高度意願，待順利整合，桃北北基將平起平坐，實現MEGA CITY的願景。

曾俊豪指出，桃園市長鄭文燦執政這些年，桃園的大眾運輸使用率，從2014年的15.6%，到2020年只剩下12.2%，不僅遠低於雙北與基隆的三至四成，更達不到國際一流城市的八成水準，機場捷運品質下滑、直達車班次減少，導致機捷至今虧損超過34億。

曾俊豪表示，桃園每天至少有7萬人搭乘大眾運輸工具往返雙北，若再加入實際開車通勤的人數，受惠1280月票的人口便更多，也因此，張善政候選人當天特地北上為桃園鄉親發聲，解決往來雙北通勤上班的問題，只可惜，鄭運鵬陣營酸言酸語，「如果張善政可以留在桃園在地，跟市民報告的話，相信他的政策更容易被市民聽見。」

曾俊豪提到，張善政近期提出諸多「有感政見」，像是解決來往雙北通勤的「桃北北1280月票」，做婦幼族群最好後盾的「成立全台第一個婦幼局」以及涵蓋桃園未來擘劃的「亞洲新矽谷」，扎根國際教育的「桃園2030」等，每一項政見都讓鄉親看到張善政的努力，而每一項政見都被鄭運鵬陣營、桃園市政府官員批評的一文不值。

曾俊豪強調，如今民進黨四縣市候選人也跟進相關政見，相信桃北北基的居民，一方面樂見各縣市候選人為了市民福祉共同努力，一方面也會感嘆，民進黨中央地方都執政多年，手握交通部、立法院等最高權力，卻始終沒看到拿出具體解決辦法，現在連發布政見都還是「綠能，你不能」，真的是雙標無極限、挑戰人民底線。