「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

▲林耕仁今日召開記者會。（圖／翻攝自林耕仁臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨候選人林耕仁日前踢爆民眾黨候選人高虹安任用男友擔任公費助理、涉詐領助理費等爭議，更指控高公款私用，還要助理上繳現金。林原定今（8）日要前往調查局北機站遞交證據，卻突然臨時取消行程，林耕仁競選總部榮譽主任委員林政則在記者會上表示，「高虹安不是壞人」，林耕仁也說決定要讓選舉回歸正常面，相信新竹市選民會有自己的判斷與選擇。林政則強調，黨中央絕無施壓，是自己與許修睿、林耕仁3人的共識。

林政則表示，今天之所以會有如此態度的大轉變，是因為很多選民打電話來，不喜歡看到這一方面紛擾，這些很多都是支持國民黨的選民。所以一早到競選總部，和林耕仁與競總主委討論後，大家認為要讓選戰回歸到正常面，不能一直糾結在紛紛擾擾的事件當中。

至於急轉彎是否因為黨中央施壓？林政則澄清，黨中央完全沒有給意見，都是三人討論的共識，之前他早已有初步構想了，再這樣下去只會模糊焦點，「不斷糾纏是非紛擾，會推銷不出去產品」，若爭訟下去，該如何好好選舉？「高虹安不是壞人，只是一心要爭取為新竹市民服務的機會，是個很好的愛地方人士」。

針對上午臨時取消北機站行程，林耕仁接受媒體聯訪時回應，這是競選總部共識的決定，團隊原本是要把立場說明清楚，但後來經過討論，認為選舉要回歸還是要回歸正常面，把政策討論、願景規劃讓市民知道；至於相關輿論的焦點，選民應自有判斷。