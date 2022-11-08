高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」　赴調查局也喊卡

▲林耕仁今日上午召開記者會。（圖／翻攝自林耕仁臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安爭議連環爆，國民黨候選人林耕仁接連拋出關鍵證據，質疑高虹安涉詐助理費、公款私用、還要助理上繳。林耕仁本今（8）日預計親赴調查局北部機動站，提供吹哨者提供所有事證，不過臨時取消行程，僅在新竹競總召開記者會表示，「不要以訟止謗，相信新竹選民會有自己的判斷跟選擇」。

林耕仁昨天引爆「核彈級」猛料，根據吹哨者提供資料，指控高虹安要助理入金到辦公室帳戶，當個人「小金庫」使用？而11佪月共上繳87萬5861元，高虹安則只繳了377元，帳目記載非常詳細。涉嫌違反《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪，要求高虹安出面說明。

面對質疑，高虹安回擊，質疑檢舉人是否為林耕仁派來臥底、全程監控？有無對價關係？還偷了那些資料？還批林耕仁爆料「令人毛骨悚然」；林耕仁強調，資料全來自高辦內部吹哨者，完全與其他機關、政黨無關。

林耕仁今日再召開記者會說明，選舉是公開檢驗的過程，這場新竹選舉受到很高的矚目，包括候選人的操守品德，但同時選舉到了最後衝刺階段，必須也應該回到市政討論、願景規劃；希望未來新竹變更好，有關新竹市長選舉的相關問題，「我身為候選人也提出許多討論，不要以訟止謗，相信新竹選民會有自己的判斷跟選擇，希望網軍、特定側翼別再帶風向，別再詆毀抹黑」。