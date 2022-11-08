　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」　赴調查局也喊卡

▲▼林耕仁今日召開記者會。（圖／翻攝自林耕仁臉書）

▲林耕仁今日上午召開記者會。（圖／翻攝自林耕仁臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安爭議連環爆，國民黨候選人林耕仁接連拋出關鍵證據，質疑高虹安涉詐助理費、公款私用、還要助理上繳。林耕仁本今（8）日預計親赴調查局北部機動站，提供吹哨者提供所有事證，不過臨時取消行程，僅在新竹競總召開記者會表示，「不要以訟止謗，相信新竹選民會有自己的判斷跟選擇」。

林耕仁昨天引爆「核彈級」猛料，根據吹哨者提供資料，指控高虹安要助理入金到辦公室帳戶，當個人「小金庫」使用？而11佪月共上繳87萬5861元，高虹安則只繳了377元，帳目記載非常詳細。涉嫌違反《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪，要求高虹安出面說明。

面對質疑，高虹安回擊，質疑檢舉人是否為林耕仁派來臥底、全程監控？有無對價關係？還偷了那些資料？還批林耕仁爆料「令人毛骨悚然」；林耕仁強調，資料全來自高辦內部吹哨者，完全與其他機關、政黨無關。

林耕仁今日再召開記者會說明，選舉是公開檢驗的過程，這場新竹選舉受到很高的矚目，包括候選人的操守品德，但同時選舉到了最後衝刺階段，必須也應該回到市政討論、願景規劃；希望未來新竹變更好，有關新竹市長選舉的相關問題，「我身為候選人也提出許多討論，不要以訟止謗，相信新竹選民會有自己的判斷跟選擇，希望網軍、特定側翼別再帶風向，別再詆毀抹黑」。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救
獨／單親媽過馬路遭輾斃！辛酸背景曝　兩地兼差獨養9歲兒
女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑　她感動讚：太
幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」曝步驟：2分鐘搞定
店租不降反漲！　天母30年金石堂確定熄燈
高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」　赴調查局也喊卡
快訊／「唐寶寶最可怕一夜」傳單誰發的？　真相曝光
32人深夜車聚有夠吵！台中警大膽用槍上膛壓制　路人狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠推首都圈1200月票　柯文哲酸「亂開支票」：認為南部穩贏就不補助？

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

王定宇：高虹安該擔心案情不是選情　別牽拖國家機器

綠推首都圈1200交通月票　黃珊珊嗆：北市推的時候中央有補助？

管碧玲曝「醫界看不下去了」　批蔣萬安踐踏無辜公務員

陳時中嗆「蔣做立委沒功能」　蔣萬安：他緊張才會胡言亂語

選舉多做溫情訴求　黃珊珊：我不會故意哽咽或示弱

民進黨北北基桃候選人推「1200月票」　蔣萬安：我很早就提出來

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

綠推首都圈1200月票　柯文哲酸「亂開支票」：認為南部穩贏就不補助？

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

王定宇：高虹安該擔心案情不是選情　別牽拖國家機器

綠推首都圈1200交通月票　黃珊珊嗆：北市推的時候中央有補助？

管碧玲曝「醫界看不下去了」　批蔣萬安踐踏無辜公務員

陳時中嗆「蔣做立委沒功能」　蔣萬安：他緊張才會胡言亂語

選舉多做溫情訴求　黃珊珊：我不會故意哽咽或示弱

民進黨北北基桃候選人推「1200月票」　蔣萬安：我很早就提出來

綠推首都圈1200月票　柯文哲酸「亂開支票」：認為南部穩贏就不補助？

血月奇景今晚再現！　鄭明典PO一圖曝「中部以北賞月食機率低」

阿虎驚爆負債百萬「預支一年薪水」！　引發財務危機原因曝

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

無號誌路口大執法　屏東警籲用路人行經路口減速慢行

女遭騙囚旅館帳戶被拿走　警逮9嫌赫見2詐團「一起行動」

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

4YouTuber減肥「瘦了一圈」！0負評正妹被點名狂讚：模範對象

汪寶「七仙女」通通頂著「超萌皺眉頭」　好想知道媽媽長怎樣　

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

政治熱門新聞

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

高虹安男友被稱「大掌櫃」　被爆年領永齡600萬

陳時中牽人妻　街訪民眾好奇1問題

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

人妻道歉　陳時中：愧疚大可不必

高虹安遭控小金庫發票明細曝　3人吃掉9900元

陳時中緊摟人妻如何影響選情？　吳子嘉4字總結

林楚茵控像白色恐怖　徐巧芯1句嗆

最熱新聞聲量出爐！　陳時中被2女擠下去

曹興誠：蔣萬安打雜的沒資格碰案件

快訊／喊話徐巧芯「選舉要有人性」　陳時中曝太太有所不滿

陳時中坦率：基本交際應酬禮貌

蔣該辭？陳時中：反正他沒什麼功能

更多熱門

相關新聞

高虹安赴立院避談助理費風波　僅回兩字便快步離開

高虹安赴立院避談助理費風波　僅回兩字便快步離開

國民黨新竹市長候選人林耕仁7日公布數張收據明細，內容為立委高虹安國會辦公室的支出，包括治裝費、餐費等，還要助理上繳現金到辦公室帳戶。對於高虹安說法，藍綠黃陣營都不買單，高虹安8日上午至立院質詢，質詢結束後，離開議場時被媒體追問，高僅說，謝謝，上午都已經回應過，便快步離開。

找小黃貼廣告扯「冤大頭」案外案　林佳龍：查清楚

找小黃貼廣告扯「冤大頭」案外案　林佳龍：查清楚

高虹安捲助理費「小金庫」風波　戰鬥藍、時代力量都不買單

高虹安捲助理費「小金庫」風波　戰鬥藍、時代力量都不買單

快訊／喊話徐巧芯「選舉要有人性」　陳時中曝太太有所不滿

快訊／喊話徐巧芯「選舉要有人性」　陳時中曝太太有所不滿

吹哨者全文曝！李忠庭永齡年收600萬還兼職

吹哨者全文曝！李忠庭永齡年收600萬還兼職

關鍵字：

國民黨朱立倫林耕仁2022九合一大選2022新竹市長高虹安

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

張愛雅大7歲尪「濃眉高壯」側臉曝光

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面