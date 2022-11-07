南投縣長等候選人公辦政見會16日登場　若確診可申請視訊參加

▲國民黨縣長候選人許淑華2年前參選立委並參加南投縣電視公辦政見會。（圖／翻攝「南投縣選舉委員會」官方Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

111年地方公職人員選舉將於11月26日進行投票，南投縣選舉委員會訂於11月16至22日期間，於縣政府綜合大樓辦理13場次的公辦政見發表會，包含縣長候選人2場次（16日、21日）、議員候選人11場次，提醒縣民可透過中投有線第3頻道（公用頻道）收看直播，或隔日於「南投縣選舉委員會」YouTube頻道回看。

南投選委會指出，本屆縣長候選人政見發表會分別於11月16及21日晚間6時電視直播，隔日上午9時重播；議員候選人則依不同選區及登記號分場次辦理，每場次每一候選人發表政見之時間均為15分鐘。

▲民進黨縣長候選人蔡培慧2年前參選立委並參加南投縣電視公辦政見會。（圖／翻攝「南投縣選舉委員會」官方Youtube頻道）

選委會表示，本次公辦政見發表會因應疫情考量，規定候選人若因COVID-19確診尚未解除隔離，得申請以視訊方式參加：候選人可於應出席之政見發表會前一日下午5時前，備具申請書並檢附隔離通知書等文件向選委會申請，並備妥可連網且具攝影及收音功能之電腦、手機或平板，視訊發言時間仍以現場電視轉播之計時為準。

另依據南投縣第19屆縣長、南投縣議會第20屆議員選舉公辦電視政見發表會實施要點規定，除主持人、候選人、監察小組人員、選務人員及錄影轉播工作人員外，當天謝絕其他人士入場，媒體或競選團隊可至縣政府綜合大樓親子放映室觀看實況轉播；民眾除可於中投有線電視第3頻道收看轉播，亦可於發表會隔日至「南投縣選舉委員會YouTube頻道」觀看每場次影音檔。