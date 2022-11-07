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張善政堅決反對數位威權　拋《數位五策》科技政見

▲張善政堅決反對數位威權，拋《數位五策》科技政見

▲張善政堅決反對數位威權，拋《數位五策》科技政見。（圖／張善政競總提供）

記者楊淑媛／馬祖報導

國民黨桃園市長候選人張善政7日舉辦數位五策政見記者會，並以元宇宙影片形式，呈現政見。張善政表示，如當選市長，將透過這五項政見，把桃園打造成智慧科技城市，其中，要特別建立數位制度，強化數位民主。他強調，就像對手鄭運鵬積極推動數位中介法，箝制言論自由，「我們不能讓政府利用網路數位科技，箝制公民的自由。

▲張善政堅決反對數位威權，拋《數位五策》科技政見

因此，將會提出《桃園市數位自治條例》，積極與桃園市議會溝通推動立法，建立合於數位人權的法律基礎與技術架構。張善政會中，首先公布元宇宙政見影片拍攝花絮與正片，他表示，這是台灣第一次運用元宇宙技術，融入、呈現在候選人政見發表，為了實現元宇宙中的政見發表，技術團隊特別使用目前國際上，最前瞻、最先進的容積擷取攝影技術（Volumetric Capture）製作自己的動態模型。

▲張善政堅決反對數位威權，拋《數位五策》科技政見

張善政提到，很榮幸能用這種特殊方式呈現政見，因為雖然這套容積擷取系統已經陸續開始應用在人物數位典藏、演唱會、運動競技、舞台展演、宣傳活動、廣告等領域上，但政治領域張善政是開先例，「我聽團隊介紹，Crescent,Inc.的社長小谷創先生也說，這樣的應用很有創意，樂見容積攝影更多元的應用！」

關於「數位五策」科技政見，張善政表示，首先要創建更智慧的元宇宙之城，讓桃園成為元宇宙產業的先驅城市，建構桃園數位雙生雛形，從元宇宙城市基礎建設開始，推動公共建設，全面導入建築資訊模型（BIM），搭配施工與材料驗證機制，結合智慧交通，逐步建立桃園市為虛實整合的數位雙生（Digital Twin）城市。

▲張善政堅決反對數位威權，拋《數位五策》科技政見

第二，用AI為城市加速。張善政表示，桃園不僅市政要AI化，產業更要能使用AI技術，替桃園創造更高的產值及高薪工作機會，落實「智慧城市」，導入包括智慧交通、智慧城市、環境保護、智慧防災及公共安全等領域，用AI改善市民生活，並協助桃園各領域企業導入產業AI應用，符合資格的新創產業，以桃青基金直接投資。

第三，邀請全球區塊鏈開發者匯聚桃園。推動桃園市成為區塊鏈友善城市，促進區塊鏈相關產業?資，將區塊鏈技術導入市政領域，成為區塊鏈與加密技術應用實驗的最佳場域，除了創新金融外，在各種數位娛樂應用、元宇宙發展、醫療應用、法務應用等，都有機會創造更有效能的生活型態與商業模式。

第四，用數據改善市政決策與治理品質。目前桃園市府提供的數位服務，很明顯有改善的空間，以桃園市民卡APP為例，在Google Play商店裡用戶的綜合評分只有2.8；蘋果Appstore評分只有2.1。張善政表示，上任後要打造一個便民的數位服務體系，「桃園需要一個即時了解市民需求，即時結合相關數據，盡力將市政服務數位化的數位治理流程，鼓勵公民積極參與的數位環境，推動桃園市與北北桃首都圈的數位轉型。」

第五，則是建立數位制度，強化數位民主。張善政指出，市民的數位人權是最高民主原則，資料隱私保護與資安架構是第一要務，未來將善用行政院資安長的經驗，結合民間資訊企業，讓市民與市府的資料都能獲得保障。

張善政強調，數位極權的威脅不只來自境外，國內的數位極權同樣需要國人警覺，就像對手鄭運鵬積極推動數位中介法，箝制言論自由，「我們不能讓政府利用網路數位科技，箝制公民的自由」因此，將會提出《桃園市數據自治條例》，積極與桃園市議會溝通推動立法，建立合於數位人權的法律基礎與技術架構。」

現場也邀請在地元宇宙新創團隊「MetaFantasy」到場，展示VR項目與元宇宙遊戲開發實境，張善政在聽取完團隊新創項目後，給予極大肯定，認為未來「數位五策」政見落實後，將把桃園打造成智慧科技城市，除了吸引很多國際科技企業、新創社群落地，也讓台灣的年輕人有更多資源可以追夢！

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