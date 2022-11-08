綠拋35億推北北基桃「首都通交通月票」　月付1200元搭5種運具

▲民進黨台北市長候選人陳時中出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數18天，民進黨8日舉行第二場北北基桃市長候選人共同政見記者會，宣布將推動每月新台幣1200元的「首都通交通月票」，除了雙北捷運與公車外，還要納入公共自行車、台鐵、國道客運等交通運具，適用範圍則從原本雙北捷運1280月票，擴增至基隆市、桃園市等縣市。新北市長候選人林佳龍說明，該計劃1年約需投入35億元預算，盼向中央爭取經費外，雙北要投入10億元預算、基桃投入7億元預算，「我們都精算過，具體可行」。

▲民進黨新北市長候選人林佳龍出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

為了推動公共運輸，達成淨零碳排目標，民進黨今天上午舉行「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會，包括台北市長候選人陳時中、林佳龍、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應均與會。

黨發言人謝佩芬說明，交通運輸部門對於達成2050淨零碳排有很大的責任，目前北北基桃首都生活圈大約有1000萬人口，每天通勤、通學、觀光、就醫的移動人次大約有600萬人，城市之間的移動則高達300萬人，盼藉此推動綠色交通、大首都圈區域治理關鍵政策。

鄭運鵬表示，首都通交通月票是一個跨運具、跨運具、跨生活圈、跨不同年齡層的月票，希望可在北北基桃擴大實施，1200月票可以成為大家生活的一部分，其有幾個功能：第一，所有運具都可以用一卡整合，第二，可以減少交通流量，解決高速公路塞車的問題，第三，可降低交通事故發生機會，第四，可以整合公車、捷運、公共自行車、台鐵、國道客運等5種運具，達到綠色淨零碳排的目標，盼在11月底選舉後就可以馬上上路。

林佳龍補充，交通是首都圈跨域治理的政策主張的第一課，這次的政見有幾個重點：第一，票價調降至1200元，第二，適用範圍增加基隆市和桃園市，第三，增加台鐵、機捷、公路客運等交通運具，最後一哩路也要納入公共自行車。他透露，其實在擔任交通部長任內就想要推動，但當時遇到部分縣市反對。

陳時中說，首都生活圈越來越成熟，從雙北捷運1280元降低到1200元，可以減低民眾的負擔，同時藉由整合更多交通運具，推動綠色運輸；至於錢從哪裡來？陳說，地方合作跟中央爭取經費是必然的，在符合中央綠色能源的目標下，中央當然會給予一定協助，盼藉此推動節能減碳。

蔡適應也談及，既然要參選市長，就要推出跨域治理、讓市民有感的政見，首都通就是最重要的事情之一，市民通勤搭乘的國道客運及台鐵目前並沒有加入雙北捷運1280月票，因此，希望推出「首都通交通月票」，未來基隆捷運也將會納入月票，這對於2050綠色運輸、整個交通路網的改變，將有劃時代的影響。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨基隆市長候選人蔡適應出席1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨舉行1200北北基桃交通政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）