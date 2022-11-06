從事水域活動務必穿救生衣　新北消防局今起加強防溺巡邏

▲新北消防局針對轄內東北角海域共5條路線，進行上下午各2梯次防溺巡邏。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

本月初分別於貢寮龍洞、萊萊秘景及瑞芳海域，有民眾因從事潛水及釣魚活動發生溺水案件，因應疫情解封戶外遊憩人潮湧現，考量近日東北季風增強，沿岸海域危險性增加，新北市政府與海巡人員共同執行加強防溺巡邏及勸導措施，自11月6日起，假日針對轄內東北角海域共5條路線，進行上下午各2梯次防溺巡邏，若有釣客未穿著救生衣及獨自從事潛水活動的遊客，就會進行勸導。

新北市瑞芳區台2線79.2公里處沿岸，5日下午發生釣客落海溺水案件，1名釣客疑遭海浪打落海中，在海面上載浮載沉，人離岸約200公尺，因釣客有穿著救生衣，使救援同仁能辨別其位置，順利靠近並救援上岸，新北市消防局指出，從事水域遊憩民眾務必穿著救生衣，才能確保自身之安全。

為了強化水域安全，新北市消防局積極採取各種應變作為，規畫消防人員執行水域安全勤務、提升溺水事故救援能力，並善用救生志工與民間資源，也積極與場域管理單位合作，援引發展觀光條例第64條規定，制定限制水域公告，使第一線救災人員有法源依據可針對在岸際從事釣魚活動未穿救生衣者，開立罰單，可處新台幣3萬元以上罰緩。

新北市政府採聯合稽查方式，由觀光局、消防局及警察局組成「水安聯合巡查小組」，對於公告水域編排稽查勤務，倘民眾違規屢勸不聽，將進行蒐證取締，展現保障民眾戲水安全之決心。

新北市消防局長黃德清呼籲，東北季風期間海域風大浪大，民眾應避免從事水域活動，若從事水域活動務必穿著救生衣及防滑鞋，以確保自身之安全。

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