急轉彎！炸物店老闆未提告　半夜進派出所「大吐苦水」：我很倒楣

▲炸物店老闆因唐寶寶點餐後忘記帶錢而報警，事件曝光後引起網友撻伐。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳雕文、黃資真／新北報導

新北市一名唐氏症少年4日想買40元炸物給阿公、阿嬤吃，不料卻因忘記帶錢包，而遭老闆當場報警，事件曝光後在網路上發酵，該家炸物店遭網友群起撻伐，傳出老闆疑似決定向家屬及網友提告，但警方稍早澄清，老闆確實於5日凌晨3時前往派出所，並諮詢提告相關事宜，但最後僅是向警方吐苦水，哭訴表示自己很委屈、很倒楣，目前暫未提告。

回顧整起事件，一位媽媽在臉書心碎發文，表示患有唐氏症的兒子4日到永和復興路某炸物店消費，買了40元的炸物想給阿公、阿嬤吃，但點餐後發現錢包忘了帶，馬上跟老闆道歉，沒想到老闆開始大聲咆哮，還打電話叫警察，嚇得兒子渾身發抖，躲在旁邊一動也不動。

事後，媽媽親自前往，卻遭老闆回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」媽媽錯愕反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門，「我們很忙，哪有時間等！」

全案曝光後引起網友群起撻伐，到該家炸物店Google評論狂洗一星負評，痛斥老闆沒有同理心；而該家炸物店受到此次事件影響，稍早Google地圖也顯示「永久停業」。

據了解，第一時間有消息指出，炸物店老闆今凌晨氣憤前往中正橋派出所準備對PO文的唐氏症少年母親、與網友提告，但稍早第一線與老闆接觸的中正橋派出所副所長澄清，老闆今凌晨3時許確實有前往派出所，不過沒有做筆錄，只是初步向警方諮詢如何提告等，在警方告知相關流程與權益後，老闆開始向員警大吐苦水，表示覺得自己很倒楣，在訴苦一陣後，最終離開派出所，目前暫未提出告訴。