渣尪偷吃女鄰居...瞎掰年紀大不舉！行車紀錄器成「展雄風」鐵證

▲人夫偷吃女鄰居，2人大搞車震全被行車紀錄器錄下。（示意圖／達志影像）

記者黃資真／新北報導

新北一名人妻指控丈夫外遇4樓女鄰居，2人不僅搞車震，還到摩鐵共度春宵，氣得向他們求償100萬。丈夫雖稱自己年紀已大有攝護腺問題，根本不可能嘿咻，但行車紀錄器將車震過程全錄下，因此新北地院判2人須賠償40萬元。

人妻主張，與丈夫阿成（化名）自1980年結婚，育有3名子女，夫妻倆共同經營一家電機公司，未料阿成竟偷吃同棟大樓的4樓女住戶，2人曾在2020年8月車震、10月到摩鐵進行親密行為，指控他們已侵害配偶權，求償100萬元。

阿成辯稱，自己年紀已大，且長年有攝護腺問題，早就沒有性行為能力，反控妻子沉迷宗教活動、個性強勢，2人分床已久；小三則是未於言詞辯論日到場，亦未提出書狀聲明或陳述。

經勘驗阿成行車紀錄器音檔，阿成說「腳打開，不要夾起來，這樣你才會舒服，你給我再摸一下」、小三回「你舒服我不舒服，會痛痛的」，阿成又說「我們不要去停車場改去汽車旅館，你不跟我做不要緊，但在那裡我要摸一摸」，後段錄下2人與摩鐵櫃台人員的對話，雖阿成主張無性能力，並提出泌尿科門診單，但無法證明2人沒發生關係。

法官認為，2人確實已已逾越一般男女正常交往分際，並破壞正宮婚姻生活，判賠40萬元為適當。