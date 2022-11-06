2022知本溫泉公益馬拉松　1500名跑友為「孩子的書屋」熱血奔馳

▲知本溫泉馬拉松6日一早由東遊季7-11前廣場熱烈開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為幫助公益團體「孩子的書屋」照顧更多台東家庭失能的孩童，知本老爺酒店攜手台東縣卑南鄉公所、台東縣知本溫泉觀光發展促進協會共同主辦2022知本溫泉公益馬拉松。

6日一早由東遊季7-11前廣場熱烈開跑，現場有超過1,500名來自全國的熱情民眾共同參與，主辦單位將從每一位跑者報名費中捐出300元給「孩子的書屋」作為孩童們陪伴、庇護及成長等經費運用，由再度受邀擔任活動公益大使三鐵一姐李筱瑜代表捐贈。

而今年活動場上最大的亮點是深受粉絲喜愛、充滿陽光活力的知名演員李佳穎及台灣首位女性單車Youtuber Linda，2位女神共同參與10K挑戰，以行動和跑友們一起關心台東弱勢孩童的教育陪伴問題。

全馬男子組由來自屏東的周柏江以02:48:02勇奪第1，全馬女子組第1名由來自台中的劉素雅以03:31:30勇奪第1，超半馬男子組由在台東工作的台南人陳麒丰以01:33:45奪下第1名，超半馬女子組由來自台北的魏子勛以01:53:10得到第1名。

2022年的知本溫泉公益馬拉松分為42公里及23公里賽事，同時也設有10公里及6公里的健康組體驗。賽事路程環繞知本溫泉區、知本國家森林遊樂區及國立台東大學，今年由於溫泉國小校地施工之故，會場首次改至東遊季7-11前廣場，完賽後更可於台東縣農會東遊季農特產品展售中心，一次買齊所有台東特產滿載而歸。