▲2022《南島船隻特展-Rapan島嶼踏浪》移師宜蘭開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦《南島船隻特展-Rapan島嶼踏浪》，即日起移師宜蘭縣蘭陽原創館及原住民族多功能會館展出，呈現蘭嶼鄉雅美(達悟)族造舟工藝師張世凱及其父親張馬群所修復諾魯、馬紹爾群島、索羅門群島等3個南島國家的傳統船隻，修復過程也透過3D模擬影像及紀錄影片呈現，將展至11月21日。

台東縣政府原住民族行政處表示，3艘船隻於2012年台東南島文化藝術節期間，由各國船隊打造，部分船體因台灣天氣及蟲害等因素而損害，為重現南島船隻風采，特邀達悟族造舟工藝家張世凱及張馬群修復，該項展覽10月份於波浪屋原創館開展後，受到熱烈迴響。此次宜蘭縣政府邀請台東跨縣市文化交流，期待從「船舟」作為起始點，讓更多民眾近距離接觸到南島海洋文化之美，傳承原住民族造舟文化。

工藝師張世凱指出，漢民族稱船底、連接船首及船尾最重要的船體結構為「龍骨」，而達悟族稱為rapan，為「腳掌」之意，因此展覽取名「Rapan島嶼踏浪」，船隻就如同族人的腳掌，踏浪行走於海洋之上。修復期間碰上很大的挑戰，在維持各國船隻原本樣貌的原則下，同時運用製作拼板舟的技術輔助修復，希望讓這些舟船可以延續使命，踏浪而行。這次移師宜蘭，蘭嶼拼板舟也將與各國船隻一同進行展出，呈現南島語系民族間，海洋文化的共通性與差異性。



原民處較一步說明，展覽分別於宜蘭2個展區辦理，其中索羅門群島、諾魯、蘭嶼拼板舟在蘭陽原創館（宜蘭縣宜蘭市中山路二段430巷1號）原創光廊內展出，另較為大型的馬紹爾群島船隻則於今年全新落成的宜蘭縣原住民族多功能會館（宜蘭縣宜蘭市中山路五段166巷12號）進行展出。