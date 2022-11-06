米國學校廚藝教室飄香　台灣鯛協會推廣簡單美味料理





▲台灣鯛協會推廣簡單美味料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣關山鎮農會米國學校「多元廚藝教室」週休假日飄出陣陣的魚肉香氣，有群婆婆媽媽們和台科大的研究生們跟著國宴主廚學習台灣鯛食材料理。由台灣鯛協會為推廣營養成分高的台灣鯛魚能夠普及國內市場，週休二日特地選在關山鎮農會米國學校開班授課反應非常激烈。



台灣鯛協會理事長郭建賢表示，大部分的民眾對魚類料理感覺不方便尤其傳統對所謂台灣鯛（吳郭魚）腥味及土味重，因此協會有責任和義務來進行推廣，其實在養殖技術的提升和處理加工過程大大翻轉台灣鯛的既定印象。郭建賢指出，台灣鯛其實能透過簡單料理過程就能呈現出一道可口的美食了，尤其本身油脂含量低而蛋白質成分高算是健康的魚類料理食材。



郭建賢說，坊間還停留早期豬場飼養台灣鯛大多是吃排放糞水中含有的藻類，其實近年來國內養殖包括選擇飼養品種、水質與飼料等技術的進步和品質把關；每年飼養總量台灣鯛達到約6萬公噸，其中一半外銷到美國、韓國、歐盟等國家；郭建賢表示，台灣鯛在淡水人工養殖的要求飼養半年到13個月，在打撈後透過低溫留置過程，完全去除所謂的飼料油耗、土味和魚腥味；加工廠在包裝處理無論是採整隻出口或是裂解肉片都符合原味保鮮不成問題，讓台灣鯛真正成為外銷魚種的「台灣之光」。



這次台灣鯛協會邀請國宴主廚有「台灣鯛料理達人」稱號的李宗銘來開班授課學習台灣鯛的簡單料理，包括蒲燒鯛魚飯、蒸蛋佐XO鯛魚醬、香煎台灣鯛、鯛魚火鍋、燒烤台灣鯛等。參加民眾羅美妹表示，今天來跟著國宴主廚學做台灣鯛料理收穫滿滿，回家用烤箱、微波爐和電鍋都能做出一道道的台灣鯛佳餚美食了。