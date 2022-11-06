黑椿象危害稻作造成嚴重損失　農民苦不堪言求助民意代表

▲黑椿象危害稻作造成嚴重損失。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



去年起，在台東縣關山鎮德高地區的有機田區出現黑椿象蟲危害造成收穫量銳減，當時縣議員陳宏宗向縣府反應並請求協助幫忙農民。台東縣政府以特准專案處理自今年6月20日至30日准許進行有機水稻田區以焚燒稻草來進行高溫防治作業，近來2期稻作進行收割黑椿象跟農民「搶收割」，陳宏宗呼籲政府若不鼓勵焚燒稻草能否協助找解決之道。



近來縱谷地區的2期稻作陸續進入收割階段，但關山「梓園有機水稻田區」的田間卻出現蟲害的情形；黑椿象爬到稻葉上吸取汁液而田地更是黑麻麻一片場景相當駭人，鄰近的碾米廠園區更是滿地都是黑椿象蟲，讓人看了起雞皮疙瘩還飄起陣陣惡臭味。



農民向陳宏宗陳情希望政府能幫幫忙，即使今年專案允許焚燒稻草減少約百分之40的黑椿象蟲，但其生命力堅韌加上繁殖力強仍處處可見蟲害的情形。農民羅進榮表示，政府規定不能燒稻草但怎麼「有效消滅」黑椿象，眼見辛勤耕耘大半年卻憂心血本無歸。



陳宏宗到農田實地勘察，發現結實飽滿的稻穗上爬著黑椿象蟲；陳宏宗嘗試用手碰觸結果黑椿象掉落ㄧ地。而鄰近田間的建築物和貨車上地上、牆壁也爬滿黑椿象，讓人避之唯恐不及；農友范呈豪則希望有機稻作農民用心配合但卻出現蟲害影響收成，真心期待相關單位能趕緊來處理讓黑椿象「麥擱來亂」。