台東111年空氣品質維護及改善表揚大會　50家業者機關獲獎

▲111年空氣品質維護及改善表揚大會，50家業者機關獲獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局6日舉辦「111年度空氣品質維護及改善表揚大會」，今年共有5大獎項類別，包含環保寺廟、以米代金友善企業、優良機車排氣檢驗站、空氣品質淨化區認養單位、大型柴油車隊等，共有50家業者及機關獲獎。

環保局指出，台東空氣污染源規模雖相較於外縣市小，但仍存在有固定污染源及移動源等問題，在固定污染源方面，環保祭祀廟宇評比，是鼓勵減燒香燭、炮竹及金紙的行動，鼓勵企業贊助協助寺廟以米代金；移動源方面，透過評比機車排氣站檢驗品質、稽查缺失及品保品管等項目，以確保民眾機車排煙合格符合規定；在大型柴油車管制方面，針對車隊評比排煙檢驗符合度、參與檢驗車輛數及配合度等，鼓勵平時配合環保局管制宣導；在空氣品質淨化區綠美化維護上，評比認養單位維護妥善情形。

環保局期盼藉由公開表揚活動，提升各業者及機關的形象，給予正面肯定與鼓勵，建立標竿學習目標，讓民眾及各界仿效及學習。

「111年度空氣品質維護及改善表揚」獲獎名單：

柴油車隊特優有佛育企業股份有限公司、顥堅有限公司、本上企業有限公司、統一速達股份有限公司台東營業區、礐興企業股份有限公司、灝業採石場、惠捷實業有限公司台東分公司、瑞晟砂石有限公司、佳成交通企業有限公司、台灣中油股份有限公司東區營業處、台東縣台東市公所、台東縣卑南鄉公所、台東縣綠島鄉公所、台東縣池上鄉公所、台東縣關山鎮公所、台東縣延平鄉公所、台東縣鹿野鄉公所、台東縣海端鄉公所。

柴油車隊優等為賴永美飼料股份有限公司台東分公司、新竹物流股份有限公司台東營業所、晉誠有限公司、展憲企業有限公司、台東縣東河鄉公所、台東縣金峰鄉公所、台東縣成功鎮公所。

CSR環保車隊獎包括禾上小客車租賃有限公司、賴永美飼料股份有限公司台東分公司、台東縣大武鄉公所、台東縣東河鄉公所、台東縣蘭嶼鄉公所。

空氣品質淨化區認養企業為台灣中油股份有限公司東區營業處。

111年度優良機車排氣檢驗站前3名，第1名東貫車業有限公司、第2名樺陽車業行、第3名公園機車行、優等獎順風機車行、萬煌車業行、進步獎有立大機車行、雄峰車業行、展翌車業。

環保寺廟認證特優級源聖宮、優良級東海龍門天聖宮。

以米代金友善企業計有本上企業有限公司、兄弟砂石場、中華紙漿台東廠、俊發砂石場、瑞晟砂石有限公司、陽宸企業有限公司、興東砂石場、梓園碾米工廠。